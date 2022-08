Najnowsze informacje o rannych w wypadku. Część Polaków wróci do kraju

Wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami spowodował śmierć 12 osób. 32 osoby zostały ranne, w tym 19 ciężko. O stanie poszkodowanych poinformowali w Zagrzebiu na wspólnej konferencji prasowej ministrowie z Polski i Chorwacji.

- Na miejscu 11 osób zginęło, jedna z osób zmarła tuż po przewiezieniu do szpitala - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał: - 32 osoby ranne w tym wypadku zostały rozlokowane w pięciu szpitalach. Dwa szpitale na północy Chorwacji i trzy szpitale w Zagrzebiu. Niestety z tych 32 osób 19 osób jest w stanie ciężkim, pozostałe osoby są w stanie średnim.

Wypadek polskiego autokaru. Część rannych wróci do Polski

Dodał, że misja medyczna, z którą przyjechał do Chorwacji, została podzielona na dwa zespoły. - Jeden zespół pojechał do pacjentów zlokalizowanych w dwóch szpitalach na północy i tam będzie kompletował ich dokumentację medyczną i weryfikował, czy jest możliwość transportu do Polski. Bo jeśli jakikolwiek pacjent po ocenie będzie możliwy do przetransportowania, wróci prawdopodobnie jeszcze dziś wieczorem do kraju - zaznaczył minister zdrowia.

Drugi zespół, jak dodał, wizytuje szpitale w Zagrzebiu i ma podobne zadania. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz doprecyzował, że tylko niewielka grupa Polaków będzie mogła wrócić jeszcze w sobotę do ojczyzny. Polska delegacja rządowa odwiedza szpitale, w których leżą ranni.

Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 5.40, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja. Chorwacka telewizja publiczna HRT podała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Śmiłowicz