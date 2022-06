W pobliżu miasta Zalalövö na Węgrzech samochód osobowy, którym podróżowała 38-letnia Polka z dwójką dzieci, zderzył się z ciężarówką - podała telewizja RTL Klub. Kobieta poniosła śmierć na miejscu, a jej dzieci trafiły do szpitala.

Wypadek zdarzył się w sobotę rano na drodze nr 86 w pobliżu miasta Zalalövö w zachodnich Węgrzech, niedaleko przejścia granicznego w w Rédicsi. Samochód osobowy marki Skoda z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewy pas i uderzył w nadjeżdżająca z naprzeciwka ciężarową scanię, która przewoziła 3 tony ładunku. Po zderzeniu oba pojazdy zatrzymały się w rowie.

Osobówką podróżowała 38-letnia Polka, która wraz z dziećmi wyjechała na wakacje. Kobieta poniosła śmierć na miejscu. 6-letnia dziewczynka nie odniosła poważnych obrażeń poza otarciami i zadrapaniami. Przewieziono ją do szpitala w Zalaegerszeg. Natomiast jej ośmioletni brat doznał urazu czaszki, wielu złamań i stłuczeń. Jest leczony w szpitalu w Peczu.

Kierowca ciężarówki opowiedział węgierskim mediom, jak doszło do wypadku. - Wszystko działo się bardzo szybko, jedyne co mogłem zrobić to trzymać się kierownicy, nad którą w pewnym momencie straciłem panowanie - powiedział. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń.

Droga nr 86 była całkowicie zablokowana. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.

