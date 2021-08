Pociąg towarowy uderzył w osobówkę na przejeździe kolejowym w Oakley w Kalifornii. 12-latek zginął na miejscu, a do szpitala w ciężkim stanie trafiła 19-latka, która prowadziła auto. W wypadku poszkodowane zostały jeszcze co najmniej trzy inne osoby.

Wypadek zdarzył się w mieście Oakley w obszarze metropolitalnym San Francisco Bay Area. Samochód wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy. 19-latka, która prowadziła auto, trafiła w stanie krytycznym do szpitala, a podróżujący z dziewczyną 12-letni chłopiec zginął na miejscu.

Wypadek w Oakley. Samochód wjechał pod pociąg towarowy

Świadek powiedział, że kierująca samochodem próbowała zdążyć pod zamykającymi się zaporami. Gdy wjechała na tory, pociąg uderzył w tył pojazdu. Siła była tak duża, że wyrzuciła auto kilka metrów dalej, co doprowadziło do zderzenia z innym samochodem.

W wypadku została zniszczona jeszcze ciężarówka, która stała przed przejazdem kolejowym. Kierowca powiedział stacji CBS w San Francisco, że fragmenty zniszczonej osobówki, m.in. oderwane opony, uderzyły w jego pojazd. – To było po prostu straszne – skomentował. Według NBC Bay Area w wypadku poszkodowane zostały jeszcze co najmniej trzy inne osoby.

Ofiara śmiertelna, 12-letni Joshua Schaefer, uczęszczał do szkoły Delta Vista położonej przecznicę dalej od przejazdu kolejowego. – To naprawdę bolesne. Mam dzieci, które chodzą do tej szkoły. Łączę się myślami z rodziną, która poniosła tę stratę i modlę się za nich – powiedział Edward Harris, świadek wypadku, który wezwał pomoc.

