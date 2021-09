Wypadek zdarzył się w piątkowy wieczór w Godalming, niewielkim mieście położonym w hrabstwie Surrey pod Londynem. Agresywny kierowca Land Rovera jeździł bez włączonych świateł po chodniku i skwerze obok stojących tam ludzi. W trakcie niebezpiecznego rajdu staranował kilka samochodów.

Wielka Brytania. Kierowca dżipa staranował samochody i potrącił 17-latka

Jeden z mieszkańców schował się za drzewami i filmował poczynania kierowcy ze skweru. Na nagraniu uchwycił finał dramatycznego zdarzenia. Land Rover po staranowaniu samochodu wjechał na główną drogę i uderzył w nadjeżdżającego na skuterze 17-latka. Chłopak odbił się od maski dżipa i upadł na ulicę. Wstrząśnięci świadkowie ruszyli na pomoc leżącemu nieruchomo nastolatkowi, natomiast kierowca Land Rovera kontynuował agresywną jazdę. Wycofał, po czym znów się rozpędził i uderzył w zaparkowaną przy głównej ulicy taksówkę. Po tej kolizji w końcu wysiadł z dżipa. Jak relacjonował The Sun, mężczyzna był bez koszulki i tłumaczył, że ma uszkodzoną kierownicę.

Pomocy rannemu 17-latkowi udzieliła pielęgniarka, która odpoczywała po pracy w znajdującym się w pobliżu pubie. Potem na miejsce dotarli ratownicy i zabrali chłopaka do szpitala.

Rodzina 17-latka poinformowała na Facebooku, że nie odniósł poważnych obrażeń i wrócił już do domu. Podziękowali osobom, które pomogły poszkodowanemu chłopakowi, m.in. pielęgniarce, pracownikom pobliskiego pubu i ratownikom.

„Syn ma się dobrze, miał ogromne szczęście. Wydaje się, że samo «dziękuję» to za mało, ale to wszystko, co możemy powiedzieć” – napisali rodzice 17-latka. Policja w Surrey nie odniosła się jeszcze do piątkowego incydentu.

RadioZET.pl/The Sun/oprac. AK