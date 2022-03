Wyposażenie Rosjan na wojnę w Ukrainie. Kredki, flamastry i latarki z ZSRR

Sztab Generalny Ukraińskiej Armii pokazał, jak wygląd wyposażenie osobiste rosyjskich żołnierzy wziętych do niewoli. Wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, że wydane racje żywnościowe bywają przeterminowane o 7 lat. Teraz można zobaczyć, że Rosjanie noszą ze sobą kredki, flamastry, kątomierze oraz kalkulatory.

Wojna w Ukrainie pokazała słabość rosyjskiej armii – twierdzą specjaliści. Strona ukraińska informuje o setkach zniszczonych pojazdach wojskowych, niemal 6000 zabitych (to więcej, niż w ciągu trzech lat I wojny czeczeńskiej) oraz kilkuset żołnierzach wziętych do niewoli.

Razem z nich Ukraińcy przechwytują także dokumenty wojskowe – na jednym z nich widać, że inwazja na Ukrainę miała rozpocząć się już 20 stycznia i trwać do 6 lutego. Przejmowane jest również wyposażenie osobiste, mające pomóc w orientacji w terenie oraz wykonywaniu rozkazów. Z filmu opublikowanego przez Sztab Generalny Ukraińskiej Armii wynika, że część sprzętu pamięta czasy ZSRR.

Jakie wyposażenie mają rosyjscy żołnierze? Film pokazuje sprzęt zabrany jeńcom

Rosyjska armia to druga największa siła militarna na świecie – wynika z rankingu Global Firerpower. Liczebnością przewyższają siły ukraińskie dziesięciokrotnie. Wojna w Ukrainie pokazała jednak, że nie liczy się wielkość, lecz sposób używania sprzętu.

Dzięki broni przeciwpancernej dostarczanej przez Zachód, przede wszystkim wyrzutni Javelin i NLAW, Ukraińcy zniszczyli dziesiątki czołgów. Drony Bayraktar TB2 pomogły zaś w wysadzeniu w powietrze setek pojazdów, w tym zaopatrzenia.

Ukraina wzięła do niewoli setki Rosjan. Wygląda na to, że spora część wyposażenia osobistego, tak jak i duży sprzęt wojskowy, może pamiętać jeszcze czasy ZSRR. Widać to na filmie opublikowanym przez Ukrainę.

Mapy, flamastry i przybory kreślarskie są niezbędne do określania orientacji w terenie i wyznaczania kierunku poruszania się. Takie wyposażenie znajduje się też na wyposażeniu innych wojsk. Uwagę zwraca jednak wiek na przykład latarki sygnałowej – wszystko wskazuje, że może ona rzeczywiście pamiętać jeszcze czasy ZSRR.

RadioZET.pl/ Генеральний штаб ЗСУ

