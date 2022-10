Wyszedł ze szpitala, trwa obława. "Pacjent ma poważną chorobę zakaźną"

Chory mężczyzna wyszedł we wtorek ze szpitala w Nowym Mieście na Morawach. Czeska policja ostrzegła opinię publiczną, że pacjent cierpi na ciężką chorobę zakaźną.

Czechy. Chory mężczyzna wyszedł ze szpitala. Trwa obława

Mężczyzna opuścił szpital w czeskim Nowym Mieście około godziny 15:00. „Szukamy obcokrajowca, który wyszedł ze szpitala w Nowym Mieście na Morawach. Mężczyzna cierpi na poważną chorobę zakaźną. W kontakcie z nim potrzebna jest najwyższej klasy maseczka" – poinformowała rzeczniczka policji Dana Čírtková.

Jak dodała, chory może jechać do miejscowości Dolní Újezd w Kraju Pardubickim lub w region Hradec Králové, ponieważ "ma tam powiązania rodzinne”.

Jak dowiedziała się TV Nova, mężczyzna cierpi na tzw. gruźlicę otwartą, czyli bardzo poważną chorobę w stadium zakaźnym. Policja apeluje o pomoc. Informacji można udzielać, dzwoniąc pod numer 158.

Według funkcjonariuszy mężczyzna wiedział, że ma wysoce zaraźliwą chorobę. Poinstruowano o tym lekarzy w szpitalu. Mimo to pacjent odszedł. „Mężczyzna jest zatem podejrzany o świadome rozprzestrzenianie choroby zakaźnej i grozi mu do trzech lat więzienia” – dodała Čírtková, cytowana przez portal idnes.cz. „To nie był pacjent hospitalizowany w szpitalu, ale mężczyzna, który we wtorek rano przyszedł do karetki na badanie” – przekazała z kolei rzeczniczka Nowomiejskiego Szpitala Helena Zelená Křížov.

Mieszkańcy okolicznych wsi nie kryją swoich obaw. "Obawiam się. Gruźlica to nie żart. Powinni go szybko znaleźć" - mówiła mieszkanka miejscowości Dolní Újezd, cytowana przez "Svitavsky Denik".

Władze wsi są w kontakcie z policją. „Dolní Újezd to tylko jeden z możliwych kierunków, w których może udać się mężczyzna. Jeśli jednak go zobaczysz, skontaktuj się z policją” – ostrzegł mieszkańców na Facebooku burmistrz Miloš Vrabec.

Gruźlica atakuje przede wszystkim płuca, ale może również rozprzestrzenić się na inne części ciała. Tzw. otwarta gruźlica stanowi zagrożenie, ponieważ bakterie atakują tkanki i powodują objawy, które mogą zarazić inne osoby.

Choroba objawia się zwykle przedłużającym się kaszlem, związanym z odkrztuszaniem śluzu, nieświeżym oddechem, gorączką, potami, ogólnym osłabieniem, utratą masy ciała, bólem w klatce piersiowej i odkrztuszaniem krwi.

