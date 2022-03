Wywiad Ukrainy przejął tajny plan Putina na kolejne 30 dni. Rosja wdraża plan "D-plus 60"

Wojna w Ukrainie trwa już drugi miesiąc. Rosjanie nie osiągnęli zamierzonych celów strategicznych – utknęli przed Kijowem, Charkowem i innymi miastami, zdobywając ze stolic obwodów jedynie Chersoń.

Sukces Ukraińców wynika nie tylko z ofiarności wojsk na froncie, ale i działań wywiadu, który dociera do planów Rosji, umożliwiając armii przygotowanie się do obrony. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy w rozmowie z magazynem o tematyce militarnej "Coffee or Die" ujawnił nawet kulisy dalszych działań Kremla.

Ukraina poznała tajne plany inwazji Rosji "D-plus 60"

- Wiele źródeł pracuje dla nas. Nasze źródła są wszędzie. W wojsku, w kręgach politycznych, a także w administracji prezydenta (Rosji, przyp.) – powiedział Budanow. W rozmowie z magazynem zaznaczył, że Ukraina przygotowała solidną operację cyberwywiadowczą, dzięki której może mieć "dostęp do całego kompleksu wojskowego w Rosji". To jedna z przyczyn sukcesów armii Ukrainy w pierwszym miesiącu inwazji, które zadziwiły świat.

To właśnie działania wywiadu miały sprawić, że Ukraińcy masowo niszczą kolumny rosyjskich konwojów, a najbardziej okazałym sukcesem jest zniszczenie okrętu desantowego w porcie w Berdiańsku. Budanow podkreślił, że do ataku Ukraińców doszło po ustaleniu, kiedy Rosjanie zwożą do portu paliwo i amunicję - tak by efekt zniszczenia był jak największy.

"Rzucają swoich ludzi na zagładę, a my ich niszczymy"

Budanow ujawnił także enigmatycznie nazwane plany Rosji na tzw. kolejny etap inwazji. - Rosjanie stworzyli plany nazwane D-plus 30 i D-plus 60 – powiedział szef wywiadu wojskowego Ukrainy. Liczby mają pokrywać się z rosyjskimi oczekiwaniami co do tego, jak ma wyglądać miesiąc, a następnie dwa miesiące wojny. Kirył Budanow z oczywistych względów nie ujawnił źródeł tych informacji, jednak przekonał, że wobec niepowodzenia rosyjskiego planu D-plus 30 (plan na pierwszy miesiąc wojny), również plan D-plus 60 nie zakończy się dla agresora sukcesem.

– Widzimy, co robią, mamy nadzieję, że możemy powiedzieć, że D-plus 60 również się nie powiedzie. Dowództwo wojskowe Rosji widzi swoje straty, rzuca do walki nowe siły. Dowódcy nie mają czasu na zaplanowanie operacji. Więc rzucają swoich ludzi na zagładę, a my ich niszczymy – podsumował Budanow.

Mimo sukcesów na froncie, również w wywiadzie, Budanow pozostaje realistą i podkreśla, że przy znaczącej przewadze militarnej wroga, pomoc wojskowa dla Ukrainy wciąż jest niezbędna, zwłaszcza w ciężkim sprzęcie. - Przede wszystkim potrzebujemy wsparcia zbrojeniowego. Potrzebujemy poważnego uzbrojenia, a nie broni ręcznej. Potrzebujemy lotnictwa bojowego [...], bardzo poważnych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowych […]. Z samą bronią ręczną i lekką nie będziemy w stanie rozwiązać żadnych problemów w tej wojnie - powiedział szef wywiadu wojskowego Ukrainy.

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/Coffeeordie.com