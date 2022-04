Wywiad wojskowy Ukrainy pokazał listę zbrodniarzy z Rosji. "Nie wszyscy doczekają sądu"

Wywiad wojskowy Ukrainy opublikował dane osobowe i zdjęcia żołnierzy Rosgwardii z Niżnego Nowogrodu, którzy mieli brać udział w ludobójstwie Ukraińców w czasie inwazji. "Nie wszyscy z was doczekają sądu, aby się w nim stawić" - przekazał wywiad.

Rośnie liczba dowodów zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Obrońcy odparli atak, niwecząc plany wojsk Putina o szybkim zajęciu Kijowa i głównych miast wschodniej części państwa. Obecnie walki toczą się w Donbasie, w Mariupolu oraz w rejonie Charkowa.

Na wyzwolonych ziemiach Ukraińcy zbierają dowody zbrodni wojennych Rosjan. Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) opublikował w środę 13 kwietnia dane osobowe członków specjalnego oddziału Gwardii Narodowej (Rosgwardii) z Niżnego Nowogrodu, którzy mieli dokonywać zbrodni na narodzie ukraińskim.

Wywiad wojskowy Ukrainy publikuje kolejną listę zbrodniarzy z Rosji

Służba poinformowała o tym na swoim profilu na Facebooku. "HUR uzyskał listę żołnierzy mobilnego oddziału specjalnego Rosgwardii w obwodzie z miasta Niżny Nowogród, którzy popełnili zbrodnie wojenne przeciwko narodowi Ukrainy. Śmieci! Bez honoru, duszy i sumienia. Nie wszyscy z was doczekają sądu, aby się w nim stawić. HUR to gwarantuje!" - czytamy we wpisie.

Na stronie wywiadu wojskowego Ukrainy pojawił się kolejny spis zbrodniarzy z Rosji – ze zdjęciami, danymi osobowymi, stopniem, opisem pełnienia służby. Najmłodszy z nich ma 25 lat.

RadioZET.pl/Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy

