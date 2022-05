Z Mariupola prosto do Rosji. Tak wygląda „ewakuacja” mieszkańców okupowanego miasta

Ostatnią nadzieją dla mieszkańców okupowanego przez Rosjan Mariupola jest ewakuacja. Uciekający przed wojną często w autobusach dowiadują się, że są deportowani do Rosji – mówił mer miasta Petro Andruszenko.

Mariupol odpiera rosyjskie ataki niemalże od początku wojny. Rosyjscy żołnierze pod przykrywką ewakuacji z Ukrainy wywożą mieszkańców okupowanego miasta do Rosji, o czym uciekający przed wojną dowiadują się w autobusach – poinformował mer miasta.

„Tak wygląda deportacja, surrealizm staje się rzeczywistością”

Osoby „ewakuowane” z zajętego przez wojska rosyjskie Mariupola w autobusach dowiadują się, że są wiezione do Rosji, czyli de facto deportowane – poinformował doradca mera miasta Petro Andruszczenko na Telegramie.

Opublikowany przez niego film pokazuje setki Ukraińców czekających na ewakuację, która w praktyce oznacza jednak deportację. "Po raz pierwszy możemy zobaczyć, jak odbywa się deportacja” – napisał Andruszczenko.

Jak czytamy, Rosjanie ogłaszają, że zamierzają ewakuować ludność, która w autobusie dowiaduje się o kierunku tej ewakuacji. Władze miasta dodają, że żołnierze rosyjscy uniemożliwiają ludziom opuszczenie Mariupola na własną rękę, deportacji też nie można odmówić.

"Surrealizm staje się w Mariupolu rzeczywistością" – czytamy w opisie pod filmem opublikowanym przez mera.

Tylko w ciągu ostatniej doby wywieziono do Rosji 512 mieszkańców Mariupola. Ludność trafia najpierw do tzw. obozu filtracyjnego w wiosce Bezimenne. "Filtracją" Rosjanie nazywają sprawdzanie obywateli Ukrainy pod kątem ich poparcia dla władz w Kijowie, kontaktów z siłami zbrojnymi, etc.

RadioZET.pl/PAP

