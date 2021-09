Mężczyzna zaatakował 16-letniego Alexa Williamsa, ucznia byłego zawodnika mieszanych sztuk walk, gdy ten siedział ze znajomymi na ławce w North Yorkshire (Anglia).

Napastnik nie miał pojęcia, że zadarł z uczniem byłego wojownika MMA Alexa Endlunda. Jego 16-letni podopieczny bał się, że agresor zaatakuje go nożem. Postanowił jednak walczyć.

Zaatakował 16-latka trenującego sztuki walki. Został powalony na ziemię

Nastolatek szlifuje ponadto brazylijskie jiu-jitsu, co udowodnił powalając agresora na ziemię. Nagranie, które udostępnił w sieci jego trener, stało się hitem internetu. Doczekało się na samym Twitterze ponad miliona wyświetleń.

Na nagraniu widać, jak 16-letni Williams wykonał ledwie kilka ruchów po wstaniu z ławki, by powalić napastnika. Nastolatek przygniótł mężczyznę i przytrzymał go chwilę w tej pozycji, pozwolił mu się jednak podnieść. Ale po chwili wykonał kolejny cios. W końcu agresor dał za wygraną. Mężczyzna po incydencie trafił do szpitala, gdzie założono mu sześć szwów.

"Alex wykazał opanowanie, powściągliwość i odwagę, by poradzić sobie z tą sytuacją" - skomentował nagranie trener 16-latka. Zachęcił, by dorośli posyłali swoje pociechy na treningi sztuk walk. "Jest mało prawdopodobne, że staną się agresorami, ze względu na pokorę wyuczoną na matach" - zakończył.

RadioZET.pl/Daily Mail/Alex Endlund Twitter