"Zabijcie tam k***a wszystkich!". Nagrali go, gdy wydał barbarzyński rozkaz

SBU od początku wojny w Ukrainie regularnie publikuje przechwycone rozmowy rosyjskich żołnierzy. Tym razem wywiad ukraiński przychwycił rozmowę, która jest dowodem licznych zbrodni, które popełniane są przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.

"Zabijcie tam wszystkich"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała rozmowę, gdzie jeden z dowódców rosyjskich wydał rozkaz egzekucji cywili w obwodzie kijowskim, kiedy był pod rosyjską okupacją. Chce, aby "zabili wszystkich".

- Tak, zabijcie tam wszystkich, k***a! Są cywile! Za wszelką cenę - wszystkich! - krzyczy rozjuszony Rosjanin.

Jak podają ukraińskie służby wywiadowcze, udało już się ustalić tożsamość mężczyzny z nagrania. Jest to starszy porucznik Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Anton Strujew, o znaku wywoławczym "Berkut". Miał działać we wsiach Mokrec i Zaworiczi w rejonie browarskim. Tam Strujew osobiście brał do niewoli cywilów i ze szczególnym okrucieństwem ich przesłuchiwał.

Zdaniem SBU, Strujew 22 marca 2022 r. rano rozkazał strzelić do cywila, który akurat znajdował się w pobliżu. Na szczęście raniony mężczyzna przeżył postrzał. Następnie rozpoznał on swojego oprawcę i jest gotowy zeznawać przeciwko niemu w sądzie międzynarodowym – podała w komunikacie SBU. Starszy porucznik Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Anton Strujew jest podejrzany o przestępstwo z art. 438 kk (naruszenie praw i zwyczajów wojennych).

RadioZET.pl