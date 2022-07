Zacharowa atakuje Niemcy i Zachód. Znowu bezczelnie kłamie

Annalena Baerbock, szefowa MSZ Niemiec powiedziała, że "Rosji chodzi o całkowite zawładnięcie Ukrainą". Był to komentarz do wypowiedzi Siergieja Ławrowa, że "Rosja pomoże Ukraińcom pozbyć się antyludzkiego reżimu w Kijowie". Rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa odpowiedziała w swoim stylu.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział, że Moskwa "pomoże Ukraińcom pozbyć się antyludzkiego i antyhistorycznego reżimu" w Kijowie. Słowa te postanowiła skomentować Annalena Baerbock, stojąca na czele niemieckiej dyplomacji.

- Ławrow po raz kolejny pokazał głęboką pogardę rosyjskich przywódców dla demokratycznej suwerenności Ukrainy. Nikt nie może teraz twierdzić, że Rosji chodzi o coś innego niż o całkowite zawładnięcie Ukrainą i jej narodem – powiedziała szefowa MSZ Niemiec.

Podkreśliła także, że "Unia Europejska tym solidarniej opowiada się po stronie Kijowa". - Na Ukrainie broni się aktualnie naszej wolności, naszego stylu życia, naszych wartości - mówiła niemiecka polityczka.

Zacharowa atakuje Zachód

Wypowiedź Baerbock nie umknęła uwadze rzeczniczki MSZ Rosji. Marija Zacharowa znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi, które często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

- Mogę jej odpowiedzieć, że Niemcy w porozumieniu z krajami UE i Stanami Zjednoczonymi uczynili Ukrainę i Ukraińców całkowicie niewolniczo zależnymi od Zachodu – powiedziała na antenie rozgłośni Sputnik Zacharowa.

W ubiegłą środę Ławrow mówił, że "geograficzne zadania" rosyjskiej "specjalnej operacji wojskowej" już nie ograniczają się do Donbasu, lecz dotyczą też innych terytoriów.

Rosja szykuje się do aneksji?

- To nie tylko DRL i ŁRL (tzw. Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa), to też obwód chersoński, zaporoski i szereg innych terytoriów (...) - stwierdził Ławrow, cytowany przez RIA Nowosti.

Władze okupacyjne i prorosyjscy separatyści w Doniecku żądają, aby rosyjskie wojska zajęły cały obwód doniecki do końca sierpnia. Wpisuje się to w doniesienia, że Kreml szykuje się do przeprowadzenia sfałszowanych referendów na okupowanych terenach w pierwszej połowie września, aby wcielić te tereny do Rosji.

Kontrolowani przez Rosję separatyści i władze okupacyjne "najprawdopodobniej naciskają na terminy wykonania zadań wojskowych, by przyczynić się do stworzenia warunków do przyspieszonej aneksji", ale rosyjskie wojska wciąż raczej nie będą w stanie "zająć znacznego dodatkowego obszaru na Ukrainie przed terminem aneksji wczesną jesienią" – ocenił ISW.

RadioZET.pl