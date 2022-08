Zacharowa komentuje śmierć Darii Duginy. "Tragedia stała się bólem milionów"

Daria Dugina zginęła w nocy z soboty na niedzielę w wyniku eksplozji samochodu na autostradzie pod Moskwą. Była córką głównego ideologa Kremla Aleksandra Dugina. Rosyjska propaganda oskarża za śmierć Darii Duginy Ukrainę. Ilja Ponomariow, były deputowany do Dumy Państwowej, przekazał w mediach społecznościowych, że za zabójstwem Darii Duginy może stać rosyjska partyzantka. Wskazuje on na możliwe działania grup podziemnych, dążących do obalenia rządu Władimira Putina.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, która znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi, postanowiła zabrać głos w sprawie śmierci Darii Duginy. Nawoływała ona w swoim pierwszym wpisie do przeprowadzenia śledztwa czy aby w jej śmierć nie zaangażowały się władze w Kijowie. Dodawała, że w przypadku potwierdzenia tej informacji można oskarżyć Ukrainę o prowadzenie "terroryzmu państwowego".

Daria Dugina nie żyje, Zacharowa reaguje

Maria Zacharowa w kolejnym wpisie w mediach społecznościowych zwróciła się bezpośrednio do Aleksandra Dugina. "Twoja tragedia stała się bólem milionów ludzi. Bo tak reagują ludzie. Nikczemni szydzą" – zapewniła.

"Widziałam materiał, na którym Aleksander Dugin patrzy na płonący samochód z córką w środku. Tragedie były różne, ale ta przypomniała mi o najważniejszym: »Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią«" - pisała Zacharowa, cytując Biblię.

"Przemoc informacyjna"

Rzeczniczka MSZ Rosji oskarżyła ludzi, którzy kpili ze śmierci Darii Duginy o brak człowieczeństwa. "Nie można ekscytować się prawami człowieka i cieszyć się z zabicia człowieka. To fałszywe na wylot" – napisała Zacharowa.

Zaapelowała również o ściganie osób, które dopuszczają się "przemocy informacyjnej". "Nie potrzebuje tego, tylko Aleksander Dugin. Tego potrzeba, aby ludzkość trzymała się drogi, która prowadzi do światła, a nie skręcała w drogę ku przepaści" - podsumowała Zacharowa.

RadioZET.pl/Interia