"Żaden konwój humanitarny nie przejedzie". Rosjanie porwali urzędnika

Wojna w Ukrainie toczy się już 58 dzień. Każdego dnia za naszą wschodnią granicą dochodzi do aktów zbrodni, gwałtów, agresji i porwań. Konwój humanitarny, który zmierzał na południe Ukrainy, nie spełnił zadania: Rosjanie porwali urzędnika, który stał na jego czele.

Żołnierze Putina porwali urzędnika z konwoju humanitarnego

- Rosjanie porwali naszego urzędnika i chcieli go wymienić na rosyjskich jeńców, ale to propozycja nie do zaakceptowania – poinformowała w piątek wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Jak mówiła przedstawicielka ukraińskich władz dla Sky News, „najeźdźcy nie wywiązali się z porozumienia i nie wstrzymali ognia”. Trzy zaplanowane w obwodzie chersońskim konwoje humanitarne nie mogły zatem dokończyć misji.

Wereszczuk zaznaczyła w mediach społecznościach, że z uwagi na niebezpieczeństwo w piątek nie zostanie otwarty żaden korytarz humanitarny.

RadioZET.pl/PAP

WOJNA W UKRAINIE. RELACJA NA ŻYWO