Karol III został oficjalnie proklamowany królem Zjednoczonego Królestwa. W sobotę akt proklamacji odczytano w Londynie, a w niedzielę w pozostałych stolicach państw królestwa – Edynburgu, Cardiff i Belfaście.

W sobotę nowy monarcha pokazał całemu światu, że będzie królem zwracającym uwagę na drobne detale. Na nagraniach brytyjskich mediów widać, jak Karol III zasiada do stołu, by złożyć podpis, a następnie wymusza na służbie jego pospieszne uprzątnięcie.

Zadziwiające zachowanie Karola. Wideo z proklamacji podbija sieć

To zachowanie nie uszło uwadze internautów i mediów. Zwróciły one uwagę, że pozostali członkowie rodziny królewskiej – żona Karola (Kamila) oraz książę William nie mieli problemu z samodzielnym podpisaniem dokumentów. Nie przeszkadzały im dodatkowe pióra ani kałamarz. Król potrzebował jednak pustego stolika do podpisu dokumentów.

Oglądaj

RadioZET.pl