Statek Gulf Livestock 1 z Australii zaginął u wybrzeży Japonii po przejściu niebezpiecznego tajfunu. Jak informuje "The Guardian" na pokładzie znajdowało się dwóch Australijczyków, dwóch Nowozelandczyków oraz 39 osób z Filipin. Statek transportował 5800 sztuk bydła.

Statek miał dotrzeć do portu w Jingtang 4 września, ale wciąż nie ma z nim kontaktu. Lokalne media informują, że Gulf Livestock 1 utracił silnik po przejściu tajfunu Maysak.

Ogromny statek zaginął u wybrzeży Japonii. Uratowano jedną osobę

Jak dotąd udało się uratować jedną osobę. To 45-letni Filipińczyk Eduardo Sareno. Został on uratowany późno w środę po tym, jak samolot obserwacyjny P-3C japońskiej marynarki wojennej zauważył go pływającego w kamizelce ratunkowej.

Sareno powiedział ratownikom, że statek wywrócił się. Według Sareno, statek stracił silnik, zanim uderzyła w niego fala. Jak dodał, nie widział innych członków załogi, zanim został uratowany.

fot. ABC NEWS (Australia)

Minister rolnictwa Nowej Zelandii Damien O'Connor powiedział, że wciąż ma "wielką nadzieję, że cała załoga jest bezpieczna". - Moje myśli są z ich rodzinami - powiedział minister.

Akcja ratunkowo-poszukiwawcza będzie kontynuowana.

RadioZET.pl/ The Guardian/ CNN