Nowy trop ws. zaginięcia Madeleine McCann. To tam morderca mógł ukryć ciało

Nowe informacje ws. zaginięcia Madeleine McCann. Według doniesień śledczych ciało dziewczynki może znajdować się nieopodal domu podejrzanego o morderstwo Christiana B. Policja planuje przeszukać kilka studni na posesji w Praia da Luz, gdzie w 2007 roku doszło do zaginięcia dziecka. Tymczasem rodzice Maddie twierdzą, że nie dostali listu od prokuratury o tym, że ich córka nie żyje.

Jak informowały zagraniczne media, niemiecki prokurator Hans Christian Wolters miał powiadomić Kate i Gerry'ego McCannów o tym, że Madeleine najprawdopodobniej została zamordowana. W liście powołał się "na konkretne dowody", których nie może zdradzić ze względu na dobro śledztwa. Rodzice Maddie zdementowali tę informację: "Nie dostaliśmy żadnego listu" - oświadczyli.

Dodali, że nie mają kontaktu z niemiecką policją i nie zamierzają komentować trwającego śledztwa, co ich zdaniem jest zadaniem policji. Jak podkreślili, doniesienia medialne, które nie mają oficjalnego potwierdzenia, przysparzają bólu rodzinie McCannów.

W zeszłym tygodniu niemiecki prokurator Hans Christian Wolters poinformował, że dowody sugerują, że Madeleine nie żyje. Podkreślił, że sprawa nie dotyczy już zaginięcia, a morderstwa.

Według wszystkich informacji, które dostaliśmy, dziewczynka nie żyje. Nie mamy żadnych wskazówek, by było inaczej. Mamy rzeczy, o których nie możemy powiedzieć, wskazujące, że Madeleine nie żyje, nawet jeśli muszę przyznać, że nie mamy ciała

- powiedział Wolters w stacji Sky News.

Policja przeszuka miejsca, w których może znajdować się ciało Madeleine McCann

Niemiecki prokurator zaapelował do opinii publicznej o pomoc w ustaleniu byłych miejsc zamieszkania podejrzanego o zabójstwo Madeleine Christiana B. Jedną z takich lokalizacji jest willa położona w miejscowości Praia da Luz. Jak podaje "Daily Mail", jednopiętrowy dom znajduje się pół godziny drogi od miejsca, gdzie przed 13 laty zaginęła brytyjska dziewczynka. Portugalska policja przeszuka teraz studnie na terenie posesji. To tam może znajdować się ciało Maddie.

Trzyletnia Madeleine McCann zniknęła w 2007 roku w portugalskim kurorcie Praia da Luz. Jej rodzice Kate i Gerry McCannowie jedli w tym czasie kolację z przyjaciółmi. Teraz trop policji w Wielkiej Brytanii biegnie w kierunku 43-letniego obywatela Niemiec.

Christian B. przebywa w więzieniu w Niemczech, gdzie został osadzony za przestępstwa seksualne. Ma mieć na swoim koncie wiele wyroków, również za molestowanie dzieci. Zdaniem policji to on jest odpowiedzialny za uprowadzenie 3-letniej Madeleine. Śledztwo obejmuje cały czas, kiedy podejrzany mieszkał w Algarve, od 1995 do 2007 roku.

Wolters poprosił również o zgłaszanie się na policję ofiar ataków na tle seksualnym. Prokurator powiedział, że on i niemiecka policja otrzymali setki telefonów oferujących informacje o podejrzanym i o dwóch pojazdach, z których prawdopodobnie korzystał. Niemiec miał dwa samochody - kempingowego volkswagena oraz jaguara. Dzień po tym, jak Madeleine zniknęła, miał komuś przekazać kampera. Funkcjonariusze są teraz w posiadaniu obu aut.

RadioZET.pl/Sky News/Daily Mail/PAP