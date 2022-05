Zakaz wjazdu dla Putina i tysiąca innych Rosjan. Wprowadzają nowe sankcje

"Wobec brutalnego ataku ze strony reżimu Putina, Kanada stoi po stronie Ukrainy – pociągniemy Rosję do odpowiedzialności za jej zbrodnie. Dlatego właśnie ogłosiliśmy, że wprowadzamy zakaz wjazdu do Kanady dla ok. tysiąca Rosjan, w tym dla Putina i jego wspólników" – napisał we wtorek na Twitterze minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino.

Zakaz wjazdu do Kanady dla Putina i tysiąca innych Rosjan

Nowelizacja ustawy o imigracji i ochronie uchodźców da kanadyjskim służbom granicznym możliwość zatrzymania na granicy osób objętych sankcjami, zaś ministerstwu imigracji możliwość odmowy wydania takim osobom wizy. Nowe przepisy będą odnosić się do wszystkich cudzoziemców objętych sankcjami oraz podróżujących z nimi członków rodzin. Projekt ustawy trafił najpierw to Senatu, m.in. ze względu na kalendarz posiedzeń Senatu i Izby Gmin. Media cytowały opinie urzędników, że spodziewane jest szybkie przyjęcie nowelizacji.

Dotychczas Kanada objęła sankcjami związanymi z udziałem w wojnie w Ukrainie ponad 1000 osób i podmiotów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Pod koniec kwietnia br. Rosja zakazała wjazdu ok. 600 Kanadyjczykom, w tym premierowi Justinowi Trudeau, za "wrogie działania". W komentarzach kanadyjscy politycy poczytywali to sobie za zaszczyt.

RadioZET.pl/PAP