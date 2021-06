Pozwolenie dzieciom na naturalne zakażenie się koronawirusem może być dla nich lepsze niż szczepienie – uważa cytowany w środę w dzienniku "The Times" członek brytyjskiego komitetu decydującego o tym, czy oferować szczepionki nastolatkom. W sprawie wypowiedział się również na Twitterze.

Nie szczepienia przeciw Covid-19, a naturalne zakażenie się koronawirusem SARS-CoV-2 może być lepsze dla organizmów dzieci – uważa prof. Robert Dingwall z Joint Committee on Vaccination and Immunisation. W "The Times" powiedział, że potencjalne szczepionki przeciw Covid-19 muszą być dla młodych "wyjątkowo bezpieczne".

Naturalne zakażenie da dzieciom więcej korzyści niż szczepienie? Odważna teza badacza

Jego zdaniem odporność nabyta przez dzieci przez naturalne zakażenie koronawirusem przyniesie im więcej pożytku niż szkód. Jednocześnie powątpiewa w podobną skuteczność szczepionek, niewystarczająco sprawdzonych - w jego ocenie - pod dzieci i młodzież.

"Biorąc pod uwagę niskie ryzyko Covid-19 u większości nastolatków, nie jest niemoralnym myślenie, że mogą być lepiej chronieni przez naturalnie przebytą infekcję niż szczepionki wiążące się z ryzykiem" – napisał na Twitterze profesor.

Wyjaśnił też, że obecna "ostatnia fala" infekcji u młodych ludzi może zakończyć pandemię. Wezwał ludzi, by nie "panikowali na temat wskaźników infekcji", gdyż Covid-19 nie jest już istotną przyczyną śmierci, a nauka nie powinna dążyć do "zapewnienia nieśmiertelności".

RadioZET.pl/PAP