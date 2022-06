Zakończenie wojny w Ukrainie? Padła data. Zełenski zaapelował do państw G7

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z przywódcami państw G7, czyli grupy siedmiu państw, które są jednymi z najważniejszych na świecie pod względem gospodarczym (Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy i Kanada).

Zełenski, który wypowiadał się przez łącze wideo, zwrócił się z prośbą o pomoc w eksporcie zboża z Ukrainy i o pomoc w odbudowaniu kraju - powiedział cytowany przez agencję Reutera urzędnik UE, proszący o zachowanie anonimowości. Zełenski miał apelować o systemy przeciwlotnicze, dalsze sankcje wobec Rosji i gwarancje bezpieczeństwa.

Zełenski chce zakończenia wojny przed zimą

Z kolei AFP relacjonuje, powołując się na źródła w G7, że Zełenski zaapelował o "maksymalne" działania w celu zakończenia wojny przed końcem roku i o "wzmocnienie sankcji" przeciwko Rosji.

"Ukraina odczuwa poparcie państw G7. Dziękuję za wsparcie obronne i finansowe dla naszego kraju w walce z inwazją rosyjską. Ważne jest też dla nas konsekwentne stanowisko krajów G7 w sprawie sankcji" - napisał na Telegramie Zełenski. Dodał następnie, że sankcje te "powinny być dalej wzmacniane, głównie poprzez ograniczanie cen ropy eksportowanej przez agresora".

Z kolei w niedzielnym wystąpieniu Zełenski zwrócił się do obywateli Białorusi. - Chcę zwrócić się dzisiaj do obywateli Białorusi. Do ludzi - cywilów i w pagonach. Wciągają was w wojnę. I nawet aktywniej niż w lutym i wiosną - mówił.

- Na Kremlu już o wszystkim za was zdecydowano, wasze życie nic dla nich nie jest warte. Ale nie jesteście niewolnikami ani mięsem armatnim. Nie powinniście umierać. I jesteście w stanie nie pozwolić nikomu decydować za was o tym, co was czeka dalej - podkreślił.

Zełenski ocenił, że liderzy G7, którzy debatują w Niemczech, mają wystarczająco dużo potencjału, by powstrzymać rosyjską agresję.

RadioZET.pl/ Reuters/ Facebook: Wołodymyr Zełenski