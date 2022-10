Ukraina przełamała linię frontu i zmusiła Rosjan do odwrotu w obwodzie chersońskim, na odcinku wzdłuż prawego brzegu Dniepru. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził wyzwolenie dwóch miejscowości - Archangielskie i Myrolubiwki. Są jednak kolejne doniesienia - Ukraińcy mieli dotrzeć do miejscowości Dudczany. To oznaczałoby ponad 20 kilometrów wyłomu i kolejną klęskę agresorów.