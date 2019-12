Londyn odznaczy bohatera z Polski. To on rzucił się do walki z zamachowcem

Łukasz K., który jako jeden z pierwszych rzucił się do walki z zamachowcem w Londynie, ma zostać uhonorowany i otrzymać wysokie odznaczenie brytyjskie. Z informacji "Faktu" wynika, że wystąpiły o to władze stolicy kraju.

38-letni Polak, który pod koniec listopada postanowił unieszkodliwić zamachowca w centrum Londynu, zostanie uhonorowany wysokim odznaczeniem państwowym przez brytyjskie władze – czytamy w „Fakcie”.

Jak pisze dziennik, Łukasz K. miałby otrzymać krzyż Jerzego lub Medal Królowej za Odwagę w 2020 roku, bo w tym roku lista uhonorowanych osób jest już zamknięta. Oprócz Łukasza K. odznaczenie mają dostać też pozostałe osoby, które usiłowały zatrzymać napastnika.

Wcześniej mówiło się, że Polak miałby zostać odznaczony również w swoim kraju, tutaj - medalem za Ofiarność i Odwagę. Pod koniec listopada poseł Jan Kanthak pisał na Twitterze, że minister Zbigniew Ziobro zwróci się o to z prośbą do prezydenta Andrzeja Dudy. Ostateczna decyzja jednak nie zapadła.

Zamach w Londynie

Do ataku terrorystycznego w Londynie doszło 29 listopada. W Fishmongers' Hall odbywało się w piątek seminarium na temat reintegracji przestępców. 28-letni Usman Khan - skazany w przeszłości za terroryzm, a w grudniu ubiegłego roku warunkowo zwolniony - zaatakował jej uczestników nożami kuchennymi, zabijając dwie osoby. Groził też zdetonowaniem ładunków wybuchowych, które później okazały się atrapą.

Khan po ucieczce z budynku na most został zastrzelony przez policję, ale zanim do tego doszło obezwładniło go trzech mężczyzn. Jednym z nich był Łukasz K., który w starciu z zamachowcem został ranny.

Początkowo informowano, że Polak ruszył na napastnika z kłem narwala, co zostało później zdementowane.

RadioZET.pl/Fakkt