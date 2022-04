Zamienił klub nocny w schron. Mieszkaniec Mariupola uratował przynajmniej 200 osób

Mychajło Puryszew udostępnił mieszkańcom zaatakowanego przez Rosję Mariupola swój klub nocny. Schronienie w tym miejscu znalazło przynajmniej 200 osób. – To bolesne, że w XXI wieku dzieją się takie rzeczy – mówił właściciel klubu, który pomaga mieszkańcom miasta.

Mariupol nieustannie jest pod rosyjskim ostrzałem. Mychajło Puryszew, właściciel klubu nocnego w okupowanym mieście, opowiedział w rozmowie z CNN, jak zorganizował konwoje, aby pomóc w ewakuacji 200 osób z oblężonego miasta. Klub nocny zamienił w schron, w którym ukrywały się m.in. kobiety z dziećmi. Wykorzystał też własny samochód dostawczy, by organizować transport żywności do schronu. Mychajło nie przestał pomagać nawet, gdy podczas jednej z takich misji znalazł się pod ostrzałem, a jego pojazd został poważnie uszkodzony, o czym opowiedział w poniższym nagraniu.

W rozmowie z CNN Puryszew opowiedział, że widział w Mariupolu zdesperowanych ludzi, starających się znaleźć jedzenie i wodę. Dostawy pomocy humanitarnej nie wystarczały dla wszystkich.

- Oni wszyscy po prostu walczyli. Podczas jednego wyjazdu prawie przewrócili mojego vana, to była walka o przetrwanie. Patrzyłem na to i rozumiałem, że walka o przetrwanie toczy się w pobliżu naszego vana, który przyjechał z pomocą humanitarną, i to był absolutnie przerażający widok – powiedział CNN Puryszew.

Szczerze mówiąc kilka razy złapałem się na myśli, że nie chcę tam wracać. Nie chciałem już tego oglądać. A jednak wciąż wracałem, bo zrozumiałem, że nikt inny tego nie zrobi Mychajło Puryszew

Dodał, że cały czas boi się o własne dzieci, ale nie przestaje pomagać innym. Redaktorka CNN, która tłumaczyła słowa rozmówcy z Ukrainy, nie mogła powstrzymać łez. - To bolesne, że w XXI wieku coś takiego dzieje się w naszym kraju. To się dzieje mojemu miastu. To jest ból, ból naszego kraju – mówił Mychajło.

Mariupol na południu Ukrainy atakowany jest niemalże od początku wojny, którą Rosjanie rozpętali 24 lutego. W okupowanym mieście mieszkańcy znaleźli schron także m.in. w budynkach po fabryce Azowstal. Przebywa tam nawet tysiąc osób, w tym kobiety i dzieci. W ostatnich dniach doszło jednak do ataków wojsk Putina na znajdujący się tam szpital polowy. W mieście sytuacja humanitarna pogarsza się z dnia na dzień: brakuje wody i żywości, nie ma prądu ani łączności. Zginęły tysiące cywilów.

