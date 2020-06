Policja w USA zastrzeliła kolejnego czarnoskórego mężczyznę. To syn dyplomaty

Amerykańska policja zastrzeliła kolejnego czarnoskórego mężczyznę. Jak podaje BBC, to Momodou Lamin Sisay, 39-letni syn przedstawiciela Gambii przy ONZ, Larego Sisaya. Dyplomata domaga się niezależnego śledztwa.

Momodou Lamin Sisay został zastrzelony przez grupę SWAT w w Snellville w stanie Georgia. Według policyjnej relacji, 39-letni mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i uciekł. Ostatecznie, po udanym pościgu, policjanci zepchnęli auto Sisaya z drogi. Gdy do niego podeszli, miał on wyciągnąć broń i wycelować w ich kierunku.

Jak relacjonują dalej policjanci, gdy tylko zobaczyli uzbrojonego mężczyznę, schowali się za radiowozem i wezwali grupę SWAT. Sisay miał w tym czasie próbować odpalić silnik.

USA. Policja zabiła kolejnego czarnoskórego mężczyznę

- Gdy jednostka specjalna przyjechała na miejsce i jeden z funkcjonariuszy próbował negocjować z kierowcą, ten wyciągnął broń i strzelił w stronę policjanta. Jeden z funkcjonariuszy odpowiedział strzałem - podało Biuro Śledcze stanu Georgia.

Momodou Lamin Sisay zginął na miejscu.

W wersję zdarzeń przedstawioną przez śledczych nie wierzy jednak ojciec Sisaya, dyplomata Lare Sisay. - Przeprowadzimy niezależną autopsję i chcemy, aby niezależny śledczy dokładnie wyjaśnił okoliczności jego śmierci. Jeśli będzie to konieczne wynajmiemy prawnika, który pozwie policję stanową. Nie mamy zamiaru odpuścić - zapowiada ojciec zabitego 39-latka.

Gambijski MSZ skierował oficjalny wniosek do najwyższych władz w USA o wszczęcie w tej sprawie niezależnego śledztwa.

RadioZET.pl/ BBC/ WashingtonPost