Pięć graniczących z Rosją państw Unii Europejskiej - Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia - zagroziło we wspólnym oświadczeniu przyjęciem "środków krajowych" w celu zmniejszenia liczby wjeżdżających Rosjan, jeśli UE nie uzgodni wspólnego podejścia - podał w środę "Financial Times".

W oświadczeniu, do którego dotarł "Financial Times", pięć krajów - Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia - zażądało, by Komisja Europejska zaproponowała "odpowiednie środki w sprawie wiz", które "zdecydowanie zmniejszyłyby napływ rosyjskich obywateli do Unii Europejskiej i strefy Schengen".

Zamknięcie granic z Rosją? Pięć krajów UE chce "odpowiednich środków". Wśród nich Polska

Jak informuje gazeta, około 700 tys. Rosjan wjechało do tych pięciu krajów od momentu rozpoczęcia przez Władimira Putina pod koniec lutego inwazji na Ukrainę. Większość z nich to turyści, którzy wykorzystują państwa graniczne jako bramę do wyjazdu na wakacje do zachodnich krajów UE.

"Uważamy, że może to stać się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego" - podkreślono we wspólnym oświadczeniu. Wskazano w nim również potrzebę utrzymania "wyjątków dla dysydentów, jak również innych przypadków humanitarnych". "Musimy nadal wspierać przeciwników reżimu Putina i zapewnić im możliwości opuszczenia Rosji" - wyjaśniono w dokumencie.

Do czasu wprowadzenia takich środków na poziomie UE rozważymy ustanowienie tymczasowych środków na poziomie krajowym w celu rozwiązania nieuchronnych kwestii bezpieczeństwa publicznego związanych ze zwiększonym napływem obywateli rosyjskich przez nasze granice wspólne oświadczenie pięciu państw UE ws. granic z Rosją

Informacja o wspólnym oświadczeniu Polski, Finlandii, Litwy, Łotwy i Estonii pojawiła się na krótko przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych UE w Pradze, na którym ma być omawiana kwestia ograniczenia obywatelom Rosji możliwości wjazdu na teren UE.

Jak pisze "FT", ponieważ nie ma w tej sprawie zgodności - zakazowi wydawania wiz sprzeciwiają się m.in. Francja i Niemcy - ministrowie mają postanowić o zawieszeniu umowy z Rosją z 2007 r. o ułatwieniach wizowych, co sprawi, że wizy dla Rosjan będą droższe, ich wydanie będzie wymagało więcej dokumentów i wiązało się z dłuższym czasem oczekiwania.

Pięć krajów zaznaczyło, że zawieszenie tej umowy jest "koniecznym pierwszym krokiem", ale nie zniechęci ich do poszukiwania bardziej rygorystycznych środków w celu zmniejszenia liczby Rosjan wjeżdżających do ich krajów. Minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkevics powiedział, że Ryga poczeka na wynik spotkania, by "zobaczyć, jak będziemy postępować".

Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przekazał we wtorek, że rozmawiał w Pradze z szefami dyplomacji państw bałtyckich i Finlandii, by wypracować wspólną propozycję dla krajów UE dotyczącą wstrzymania lub znacznego ograniczenia wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji.

RadioZET.pl/PAP