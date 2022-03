- NATO nie jest częścią konfliktu. Nie dążymy do wojny, do konfliktu z Rosją. Jednocześnie musimy się upewnić, że nie ma żadnych nieporozumień co do naszego zaangażowania w ochronę wszystkich sojuszników – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. "Financial Times" poinformował, że podczas piątkowego szczytu zrzeszone kraje „omówią ewentualną interwencję sojuszu i stworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą”.