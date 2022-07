Nie żyje 32-letni mężczyzna, który został wciągnięty do dziury w zapadlisku basenu w trakcie imprezy firmowej w mieście Karme Josef (Izrael). W momencie tragedii na miejscu było ok. 50 osób, którzy biernie przyglądali się, jak mężczyzna i inne rzeczy pływające w basenie oraz woda są zasysane do dziury w ziemi.