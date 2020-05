Świat mody pogrążony w żałobie. Supermodelka zginęła w katastrofie samolotu

W sobotę, 23 maja pakistański dziennik "The Express Tribune" opublikował listę nazwisk ofiar śmiertelnych. Znalazła się na niej modelka Zara Abid — przekazało BBC News.

Zara Abid zginęła w katastrofie samolotu

Do katastrofy samolotu doszło 22 maja. Maszyna runęła na domy w Karaczi. Na pokładzie było 99 osób, tylko dwie ocalały. Przeżyć nie udało się supermodelce. Nazwisko Zary pojawiało się na liście ofiar, którą potwierdziło tamtejsze ministerstwo zdrowia.

Pakistańska gazeta "The Express Tribune" otrzymała informacje, że Zara Abid wsiadła do samolotu, który w trakcie lotu runął. Potwierdzili to także bliscy modelki oraz osoby ze świata mody.

Jak podaje BBC News, konta w mediach społecznościowych Zary Abid zostały dezaktywowane lub usunięte. Nie wiadomo, czy zrobiła to rodzina zmarłej, czy serwisy społecznościowe. Pod zdjęciami modelki pojawiły się kontrowersyjne komentarze dotyczące jej wiary i przestrzegania praktyk islamskich. W radykalnym społeczeństwie pakistańskim oczekuje się, aby kobiety były "skromne". Niektórzy internauci sugerowali, że za swoje "wybory" Zara zostanie ukarana w życiu pozagrobowym.

Świat mody pogrążony w żałobie

Zara Abid była cenioną modelką. W mediach społecznościowych czołowi projektanci mody, oddali hołd za jej profesjonalizm i styl. Frieha Altaf, choreografka napisała na Twitterze:

Jest mi niedobrze. To się wydarzyło tak blisko domu. To ogromna strata dla świata mody

