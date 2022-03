Zasiłek dla uchodźców z Ukrainy: 150 euro miesięcznie na dziecko i 300 euro dla dorosłego

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na wsparcie finansowe nie tylko w Polsce, ale także we Włoszech. Dodatkowe pieniądze będą przysługiwały co miesiąc zarówno dzieciom, jak i dorosłym. We wtorek ogłoszono, że osoby uciekające przed wojną dostaną w Italii 150 euro na każde dziecko i 300 euro na osobę dorosłą. Do tej pory do Włoch przybyło 75 tysięcy uchodźców.

Wojna w Ukrainie zmusiła do opuszczenia ojczyzny już 3,8 mln mieszkańców. Do Polski wjechało prawie 2,35 mln osób. Polski rząd pracuje nad systemowym wsparciem dla uchodźców. W poniedziałek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski poinformował w Radiu ZET, że trwają prace nad utworzeniem specjalnej dotacji dla dzieci w wieku przedszkolnym, które pochodzą z Ukrainy. Rodzice otrzymają ok. 5 tysięcy złotych na każdego przedszkolaka, który uciekł przed wojną do Polski.

Natomiast we wtorek o wsparciu finansowym dla uchodźców poinformowały władze Włoch. Dorośli Ukraińcy, którzy uciekli do Italii mogą liczyć na 300 euro miesięcznie, a na dzieci rządzący przewidzieli kwotę 150 euro miesięcznie. Osoby, które chcą dostać pieniądze od włoskiego rządu muszą jednak spełnić pewne warunki.

Włochy wypłacą świadczenie uchodźcom z Ukrainy

Obrona Cywilna we Włoszech wydała rozporządzenie, z którego wynika, że uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy zwrócą się we Włoszech o tymczasową ochronę i sami znajdą miejsce zamieszkania, otrzymają zasiłek w wysokości 300 euro miesięcznie. Rodzic bądź opiekun dziecka w wieku do 18 lat otrzyma na każdego małoletniego po 150 euro.

Na mocy tego postanowienia uchodźcy, którzy skorzystają z tej formy pomocy materialnej, nie będą mogli zwracać się o przyznanie miejsca zamieszkania. Pieniądze te będą wpłacane na konto lub przekazywane w gotówce. W przypadku znalezienia pracy przez osobę, która ma status uchodźcy zasiłek będzie wypłacany przez dwa miesiące.

Ukraińcy, którzy przyjadą do Włoch, uciekając przed wojną, mają też zapewniony dostęp do opieki medycznej na takich samych prawach, jak obywatele włoscy. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do Włoch przybyło 75 tysięcy uchodźców.

RadioZET.pl/PAP/Sylwia Wysocka

