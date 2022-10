Zaskakująca wersja o zniszczeniu Mostu Krymskiego. Doradca Zełenskiego komentuje

Sobotni wybuch na Moście Krymskim to przejaw konfliktu pomiędzy rosyjskimi strukturami siłowymi – uważa Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W jego ocenie odpowiedzi trzeba szukać w samej Rosji.

Wybuch na Moście Krymskim nastąpił po eksplozji ciężarówki, po którym wybuchły cysterny z paliwem wiezione koleją na Krym. Przeprawa kolejowa została wznowiona późnym wieczorem, a przez most samochodowy można przemieszczać się tylko jedną "nitką".

Pierwsze doniesienia wskazywały, że uderzenie w Most Krymski jest dziełem ukraińskich służb specjalnych. W ocenie doradcy prezydenta Ukrainy Mychajło Podolaka geneza eksplozji jest jednak inna.

Wybuch na Moście Krymskim. Zaskakująca teoria o zniszczeniu

- To konkretny, materialny przejaw konfliktu pomiędzy Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB) i prywatnymi armiami z jednej strony a ministerstwem obrony i sztabem generalnym (Rosji, przyp.) z drugiej – powiedział Podolak, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

- Bez wątpienia jesteśmy świadkami początku negatywnych procesów w Rosji. Gwałtownie spada sterowalność struktur siłowych, rozpoczęły się potężne konflikty pomiędzy służbami specjalnymi, wszyscy szukają odpowiedzialnych za porażki militarne, chcą zmienić najbliższe otoczenie pana Putina i zająć inne stanowiska. Albo aresztować tych czy innych generałów – ocenił doradca Zełenskiego.

Podolak zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, iż ciężarówka, która wybuchła, wjechała na most od strony Rosji i dlatego odpowiedzi trzeba szukać w samej Rosji. O "rosyjskim tropie" świadczy według niego także sama organizacja ataku, logistyka, synchronizacja z pociągiem przewożącym paliwo, skala zniszczeń. - Na chwilę obecną w tym incydencie widzimy zaostrzenie konfliktu pomiędzy wojskiem i strukturami siłowymi, a także to, że Kreml stracił nad tym kontrolę – ocenił Podolak.

Doradca Zełenskiego dodał, że rosyjskie władze szukają winnych porażek na froncie, a FSB i prywatne firmy wojskowe prowadzą kampanię na rzecz usunięcia kierownictwa wojskowego – ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego generała Walerija Gierasimowa.

- Wybuch na moście, który jest osobistym projektem Putina, nie tylko podważa pozycję FSB, która do tego dopuściła, ale też daje alibi wojskowym w związku z systemowymi porażkami na południu Ukrainy. Oni mówią, że z powodu błędów FSB zawaliła się cała logistyka zaopatrzenia zaplecza i uzupełniania rezerw – ocenił Podolak.

RadioZET.pl/Ukrainska Prawda