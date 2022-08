"Zawieszony ołówek" pomaga uczniom. Wyprawka szkolna coraz droższa

Zeszyty, kredki i inne artykuły w związku z wysokimi cenami szkolnych wyprawek można kupić dzieciom z biedniejszych rodzin w ramach akcji "zawieszony ołówek". We Włoszech włączą się w nią coraz więcej osób.

W Rzymie trwa inicjatywa dobroczynna pod nazwą „zawieszony ołówek”. Jak podali organizatorzy akcji pomocy, obecnie finansowego wsparcia potrzebuje dwa razy więcej rodzin niż przed rokiem.

To, jak dodają, rezultat wzrostu cen plecaków szkolnych, podręczników, zeszytów i piórników, a także problemów finansowych w związku z wysokimi rachunkami za energię. Dlatego stowarzyszenie pomocowe Nonna Roma prowadzi zbiórkę wszystkich niezbędnych artykułów szkolnych, od temperówek i gumek do ścierania po zeszyty, linijki, kredki, bloki rysunkowe. Zostaną one przekazane dzieciom z ubogich rodzin.

"Zawieszony ołówek" odpowiedzą na drogie wyprawki szkolne

Podobne inicjatywy w reakcji na drożyznę zainaugurowano także w innych miastach. W Bolzano na północy nazwano ją „Zawieszony zeszyt”. Uczestniczy w niej 25 sklepów papierniczych, gdzie podczas zakupów artykułów szkolnych można zostawić dodatkową sumę z myślą o innych dzieciach. W witrynach zamieszczane są informacje o dostępnych artykułach, za które już ktoś zapłacił.

Inspiracją dla wszystkich tych akcji dobroczynnych jest słynna neapolitańska tradycja zawieszonej kawy, czyli zostawiania w kasie baru drobnych na espresso dla innej osoby.

RadioZET.pl/PAP - Sylwia Wysocka