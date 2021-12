Zbadali skuteczność szczepionek przeciw COVID-19. Te preparaty nie chronią przed Omikronem

Szczepienia przeciw COVID-19 preparatami J&J, Sinopharm i Sputnik V nie chronią przed Omikronem - wynika z analizy przeprowadzonej przez stanowy Uniwersytet Waszyngtonu i szwajcarską firmę Humabs Biomed. Skuteczne pozostają preparaty firm Moderna, AstraZeneca i Pfizer - podała w piątek Agencja Reutera.

Omikron w Polsce i Europie. Które szczepionki są skuteczne?

Badanie, które nie zostało jeszcze ocenione przez innych naukowców, przeprowadzono na podstawie porównań skuteczności szeroko stosowanych szczepionek w odniesieniu do podstawowego wariantu koronawirusa i wariantu Omikron. Mimo iż preparaty firm Moderna, AstraZeneca i Pfizer pozostają skuteczne, to jednak ich efektywność jest znacznie zmniejszona w odniesieniu do wariantu Omikron.

Ponadto badanie wskazuje, że lek na COVID-19 sotrovimab, produkowany przez GlaxoSmithKline i Vir Biotech, jest trzykrotnie mniej skuteczny w leczeniu zakażenia Omikronem niż w przypadku innych wariantów wirusa.

Agencja Reutera przypomina, że szczepionka Pfizera okazała się w Republice Południowej Afryki wobec wariantu Omikron mniej skuteczna w łagodzeniu objawów zakażenia w takim stopniu, aby chorzy nie wymagali hospitalizacji.

Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Gamalei (rosyjska państwowa instytucja naukowa z siedzibą w Moskwie), które opracowało szczepionkę Sputnik V, wydało komunikat, w którym zarzuca autorom badania, że podczas testowania skuteczności tego preparatu "rozmyślnie wykorzystali próbki serum, które nie są reprezentatywne", a zatem nie można wyciągać z nich wniosków w sprawie jego skuteczności wobec wariantu Omikron.

RadioZET.pl/PAP