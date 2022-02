Koniec pandemii w Europie? "Mamy wyjątkową okazję, by przejąć kontrolę. Nie można jej zaprzepaścić"

Państwa w Europie mają wyjątkową okazję, by przejąć kontrolę na koronawirusem i nie można tej okazji zaprzepaścić - oświadczył w czwartek regionalny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge.

Omikron to wciąż najbardziej zaraźliwy i najszybciej rozprzestrzeniający się wariant koronawirusa na świecie. W wielu krajach - m.in. w USA, Francji czy Niemczech - stanowi on statystyczną większość ogólnej liczby zakażeń. Podobnie jest w Polsce, gdzie - według danych Ministerstwa Zdrowia na podstawie badania sekwencjonowanych próbek - współczynnik udziału tej mutacji w ogólnej liczbie przypadków wynosi ok. 60 proc.

Mimo wszystko w ostatnim czasie kilka państw europejskich zapowiedziało zniesienie obostrzeń covidowych lub już to zrobiło. W Danii, pierwszym kraju w UE, we wtorek przestały obowiązywać wszystkie restrykcje związane z pandemią. Podobny krok podjęła też Szwecja, ogłaszając zniesienie takich ograniczeń od 9 lutego. Tego samego dnia obowiązek okazywania certyfikatów covidowych przy korzystaniu z usług zostanie zniesiony w Czechach.

Koniec pandemii w Europie? Dyrektor z WHO: możemy przejąć kontrolę

- To nie koniec pandemii, niemniej mamy wyjątkową sytuację, w której możemy przejąć nad nią kontrolę i nie wolno nam tej okazji zaprzepaścić - mówił podczas wirtualnej konferencji prasowej Hans Kluge, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę

- Będziemy w stanie utrzymać "dłuższy okres spokoju" od pandemii z trzech głównych powodów: wysokiego poziomu wyszczepienia populacji i naturalnej odporności, tendencji wirusa do słabszego rozprzestrzeniania się przy wyższych temperaturach i faktu, że dominujący wariant Omikron jest mniej groźny od poprzedników - tłumaczył dyrektor WHO na Europę.

Okres zwiększonej ochrony powinien być postrzegany jako swego rodzaju "zawieszenie broni", które dopiero może nam przynieść długotrwały pokój. [...] Ta przerwa nie będzie jednak trwała długo, jeżeli nie będziemy kontynuować kampanii szczepień przeciw COVID-19 i śledzić rozwoju nowych wariantów Hans Kluge

Kluge zaznaczył jednocześnie, że nowe warianty koronawirusa z czasem "niewątpliwie się pojawią", niemniej "jest możliwe odpowiedzieć na nie bez potrzeby wprowadzania takich środków, z jakich korzystaliśmy w przeszłości".

