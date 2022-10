Zbliża się koniec rządów Putina? Cyryl I wezwał do modlitwy za dyktatora

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi, Cyryl I, wezwał do modlitwy za Władimira Putina. - Modlimy się do Ciebie, Panie Boże, za głowę państwa rosyjskiego, Władimira Władimirowicza, i prosimy Cię, abyś obdarzył go swoim bogatym miłosierdziem i hojnością - mówił duchowny.

Władimir Putin kończy w piątek 7 października 70 lat. Amerykański Senat uznał go za zbrodniarza wojennego, podobnie określiła go też obecna premier Wielkiej Brytanii Liz Truss, a także polski Sejm w przyjętej przez aklamację uchwale w sprawie popełniania zbrodni w wojnie Rosji w Ukrainie.

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi, Cyryl I, wezwał do modlitwy za rosyjskiego dyktatora. Przywódca rosyjskiego Kościoła apelował do Rosjan, aby przez dwa dni prosili o to, aby Bóg obdarzył Putina "zdrowiem i długowiecznością".

Cyryl I prosi o dwa dni modlitwy za Putina

- Modlimy się do Ciebie, Panie Boże, za głowę państwa rosyjskiego, Władimira Władimirowicza, i prosimy Cię, abyś obdarzył go swoim bogatym miłosierdziem i hojnością, obdarzył go zdrowiem i długowiecznością, i wybawił go od wszelkich widzialnych i niewidzialnych wrogów, utwierdził go w mądrości i sile duchowej. Panie wysłuchaj nas i zmiłuj się - mówił duchowny.

Przypomnijmy, że od Cyryla odwróciła się ukraińska Cerkiew podlegająca Patriarchatowi Moskiewskiemu. W związku z poparciem duchownego dla inwazji w Ukrainie Sobór Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego ogłosił "pełną samodzielność i niezależność" od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Prezydent Władimir Putin wydał 21 września dekret o częściowej mobilizacji na wojnę z Ukrainą oraz zagroził "użyciem wszelkich środków", by bronić Rosji przed rzekomym zagrożeniem ze strony Zachodu. Według oficjalnych przekazów Kremla pod broń ma zostać powołanych około 300 tys. rezerwistów, lecz w ocenie niezależnego portalu Meduza mobilizacja może objąć nawet 1,2 mln mężczyzn, głównie spoza dużych miast.

RadioZET.pl/ PAP/ Meduza/ polsatnews.pl