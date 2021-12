Zbliża się najbardziej śmiercionośna fala COVID-19? “3 mld chorych do końca lutego”

Naukowcy z USA oceniają, że w najgorszym wypadku w nadchodzących miesiącach może dojść do najbardziej śmiercionośnej fali COVID-19 od początku pandemii - podaje w poniedziałek amerykański portal medyczny Stat News. Szacunki zakładają nawet 3 mld nowych zakażeń wariantem Omikron na całym świecie do końca lutego 2022 r.

Wariant Omikron może doprowadzić do najbardziej śmiercionośnej fali COVID-19. - Myślę, że przed nami dłuższa droga (do końca epidemii COVID-19 - przyp. red.) niż myśleliśmy - twierdzi Jeffrey Shaman, epidemiolog z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Wedle badania przeprowadzonego przez Shamana i jego współpracowniczkę Wan Yang Omikron jest o 35 proc. bardziej zakaźny niż Delta, co stanowi odstępstwo od poprzednich szacunków naukowych, wedle których zakaźność najnowszego wariantu COVID-19 jest 2 do 5 razy większa niż poprzednich. Według amerykańskich uczonych większość mieszkańców RPA była zakażona SARS-CoV-2 przed falą wariantu Omikron, co oznacza, że jego szybkie rozprzestrzenianie się było raczej spowodowane zdolnością tego wariantu do niszczenia odporności nabytej w drodze wcześniejszego zakażenia lub szczepienia.

Nawet 3 mld chorych na COVID-19 do końca lutego

Z kolei naukowcy z konsorcjum modelowania COVID-19 działającego przy Uniwersytecie Teksasu w Austin opracowali 18 różnych scenariuszy możliwego wpływu Omikrona na Stany Zjednoczone. Najgorszy z nich zakłada, że Omikron nie jest bardziej zakaźny niż Delta, ale może częściej powodować ciężkie zachorowanie. W połączeniu z niskim wskaźnikiem przyjmowania dawek przypominających, ten najgorszy scenariusz przewiduje, że liczba przypadków osiągnęłaby szczyt na początku lutego 2022 roku, powodując 342 tys. zgonów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, co stanowi 20-procentowy wzrost w porównaniu do stanu epidemii COVID-19 w 2021 roku. W najbardziej optymistycznym przypadku, Omikron mógłby spowodować o 50 proc. mniej śmierci niż przez cały 2021 rok.

We wtorek prezydent USA Joe Biden poinformował o nowych działaniach podjętych przez Biały Dom w celu powstrzymania epidemii COVID-19. Wśród nich wymienia się dostarczenie ok. 500 mln szybkich domowych testów na obecność koronawirusa od początku stycznia oraz nakłanianie Amerykanów do zaszczepienia się. - Twój wybór może zadecydować o życiu i śmierci - skomentował Biden.

W środę Instytut Metryki i Oceny Zdrowia Uniwersytetu Waszyngtońskiego opublikował nowe prognozy, zakładające około 3 mld nowych zakażeń wariantem Omikron na całym świecie do końca lutego 2022 r. - Wierzymy, że (Omikron - PAP) rozprzestrzeni się na całym świecie w niedługim czasie - przekazał dyrektor instytutu Chris Murray.

Jak podaje portal Stat News, Chiny są szczególnie narażone na rozwój zakażeń Omikronem ponieważ większość chińskich obywateli przyjęło szczepionki Sinopharm lub Sinovac. Według wstępnych badań obie te szczepionki zapewniają małą ochronę przeciw Omikronem.

Najnowszy wariant zmienia przebieg epidemii COVID-19. Chociaż nie jest jasne, ile osób zachoruje lub umrze w tym procesie, Murray stwierdził, że według modeli epidemia COVID-19 może osłabnąć w ciągu 2022 roku. W rezultacie SARS-CoV-2 może stać się endemicznym koronawirusem, co oznacza, że nie zniknie, ale społeczeństwa na całym świecie będą musiały nauczyć się z nim żyć.

Niektórzy badacze uważają, że wzrost zakażeń wariantem Omikron może oznaczać pierwszą falę endemicznego COVID-19, a nie ostatnią falę pandemii. Jeśli okaże się, że przebycie choroby w związku z zakażeniem Omikronem będzie łagodniejsze, to jego światowa dominacja może okazać się czymś pozytywnym.

Według danych zebranych przez amerykańską agencję rządową Centers for Disease Control and Prevention w 2020 roku z powodu COVID-19 zmarło 385 tys. Amerykanów. Do listopada tego roku zgony związane z COVID-19 już przekroczyły tę liczbę.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Figaj/oprac. AK