Zdecydowany krok Putina. Tak chce przyciągnąć więcej ludzi do armii

Dokument został opublikowany na oficjalnym internetowym portalu informacji prawnych. Wcześniej pierwszą umowę ws. służby wojskowej obywatele mogli zawierać w wieku od 18 do 40 lat, a cudzoziemcy - od 18 do 30 lat. Ustawę poparło 159 senatorów, jeden się wstrzymał.

Putin podpisał ustawę o zniesieniu górnej granicy wieku służby wojskowej

Ustawa znosi granicę wieku zarówno dla obywateli rosyjskich w wieku produkcyjnym, jak i dla cudzoziemców. W Rosji za wiek produkcyjny uważa się okres przed przejściem na emeryturę – czyli - 61,5 lat dla mężczyzn i 56,5 lat dla kobiet.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu, do obsługi broni o wysokiej precyzji i sprzętu wojskowego wymagani są profesjonaliści, "a doświadczenie pokazuje, że stają się takimi w wieku 40-45 lat" - donosi Ria Novosti.

Zdaniem autorów ustawy zmiany te umożliwią przyciągnięcie do służby wojskowej w ramach kontraktu osoby o różnych specjalnościach, przede wszystkim związanych z ludnością cywilną. Poszukiwani są żołnierze do wsparcia medycznego, konserwacji sprzętu, inżynierii czy komunikacji.

Wcześniej wiceminister obrony Nikołaj Pankow mówił, że służbę wojskową można odbyć „bezwzględnie” do 50 lat. "Do jakiego wieku możemy teraz przyjmować obywateli Federacji Rosyjskiej, cudzoziemców, do służby wojskowej na podstawie kontraktu? [...] Do 50 roku życia" – cytuje go RIA Novosti .

RadioZET.pl/Ria Novosti/euroradio.fm

