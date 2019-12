W porcie w Cozumel w Meksyku doszło do zderzenia dwóch statków wycieczkowych. Statek Carnival Glory uderzył w statek Carnival Legend. Według wstępnych informacji, uszkodzone zostały co najmniej dwa pokłady Carnival Glory. Jeden pasażer został ranny. Pozostali zostali ewakuowani.

Do zdarzenia doszło w meksykańskim porcie Cozumel na Morzu Karaibskim. Statki zderzyły się w momencie, gdy Carnival Glory manewrował, aby zacumować w porcie. Najpierw uderzył w statek Carnival Legend, a następnie o mały włos nie zahaczył o inny statek - Oasis of the Seas.

Jeden z pasażerów Carnival Glory został ranny w chwili, gdy na pokładach 3 i 4 trwała ewakuacja. Poza nim, nikomu innemu nic się nie stało.

Według wstępnych informacji, uszkodzone zostały co najmniej dwa pokłady Carnival Glory. Firma Carnival Cruise Line z Miami poinformowała jednak, że zniszczenia nie są na tyle dotkliwe, aby uniemożliwić dalszy rejs.

Statek Carnival Glory był w trakcie kilkudniowego rejsu z Nowego Orleanu po Karaibach Zachodnich.

