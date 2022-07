Zdjęcie-symbol po ostrzale Charkowa. Ta scena łamie serce

Wojna w Ukrainie trwa niemal już 150 dni. Walki obecnie skupiają się w południowej i wschodniej części kraju.

- Rosyjskie siły skoncentrowane nieopodal Charkowa nie są obecnie wystarczające do tego, by przypuścić kolejny szturm na miasto. Oddziały wroga nie zdołały tam dokonać istotnych postępów nawet po zmobilizowaniu rezerw - ocenił w poniedziałek ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, cytowany przez agencję UNIAN. Mimo to Rosjanie wciąż prowadzą ostrzał.

Nie żyje 13-letni chłopiec

Trzy osoby – małżeństwo i 13-letni chłopiec - zginęły w środę rano w wyniku ostrzału Charkowa – poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

Syniehubow, powołując się na dane pogotowia ratunkowego, podał, że ranna została 72-letnia kobieta. Według portalu Suspilne ostrzelany został przystanek. Syniehubow poinformował wcześniej, że w ciągu ostatniej doby w wyniku ostrzałów obwodu charkowskiego zginął jeden człowiek, a siedem osób zostało rannych.

RadioZET.pl/PAP