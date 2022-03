Żelazna Kopuła: Co to jest? Jaki jest koszt i w jaki sposób działa?

Żelazna Kopuła: co to jest i do czego służy? Na czym polega Żelazna Kopuła i jaki jest koszt jej wybudowania? Czy izraelski pomysł mógłby osłonić Ukrainę przed rakietowymi atakami Rosji? Sprawdź, czym jest system Żelaznej Kopuły i czy znajduje się w Polsce?

Ukraina od niemal trzech tygodni odpiera rosyjskie ataki. Po rozpoczęciu inwazji na naszego wschodniego sąsiada wojska Władimira Putina zakładały blitzkrieg (wojnę błyskawiczną przyp. red.), dzięki czemu w 2-3 dni żołnierze weszliby do Kijowa, obalając obecną władzę. Tak się nie stało, a Ukraińcy dzielnie odpierają ataki najeźdźców.

O ile obrońcy radzą sobie na lądzie, większe problemy mają w powietrzu. Kiedy Rosja nie wykonała wyznaczonych celów, zaczęła atakować budynki cywilne, ostrzeliwując mieszkania, szkoły i szpitale. Niszczycielskie rakiety zrównały z ziemią m.in. Charków i Mariupol. Od dłuższego czasu prezydent Wołodymyr Zełenski nawołuje do NATO, aby zamknęli przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Niestety, szef Sojuszu Jens Stoltenberg jasno zaznacza, że NATO nie jest częścią konfliktu, unikając takiego zaangażowania.

W związku z atakami rakietowymi w Ukrainie powrócił temat tzw. Żelaznej Kopuły. W ostatnich dniach podsekretarz stanu w Departamencie Stanu USA Victoria Nuland przyznała, że Stany Zjednoczone nie będą bronić Ukrainy z wykorzystaniem tego systemu. Nuland tłumaczyła, że głównym powodem tej decyzji jest długotrwałe szkolenie i przygotowanie personelu wojskowego, jakie niesie za sobą obsługa tego rozwiązania. Czym tak naprawdę jest Żelazna Kopuła?

Żelazna Kopuła: Co to jest?

Żelazna Kopuła to izraelski system obrony, który gwarantuje bezpieczeństwo Izraelowi przed atakiem pocisków rakietowych. Ta najnowsza technologia chroni państwo przed Strefą Gazy. Przypomnijmy, że w zeszłym roku w ciągu kilkunastu godzin wystrzelono stamtąd ponad sto rakiet, które ostatecznie nie uderzyły w izraelski teren.

Żelazna Kopuła: Zasięg

Żelazna Kopuła wymyślona przez Izraelczyków zbudowana jest z trzech elementów, które razem tworzą Kopułę. Pierwszym istotnym czynnikiem są baterie antyrakietowe. Każda z nich składa się z czterech wyrzutni, w której znajduje się po 20 antyrakiet. Dzięki temu bateria potrafi objąć ochroną obszar 250 km kwadratowych i powstrzymać atak pocisków artyleryjskich. W obrębie 70 km kwadratowych chroni przed samymi rakietami.

Drugim filarem odgrywającym szczególną rolę w Żelaznej Kopule jest system radarowy, który namierza pociski w chwili ich wystrzelenia. To najnowocześniejsze rozwiązanie przelicza trajektorię lotu pocisku i potrafi wskazać prawdopodobne miejsce uderzenia. Wraz z upływem kolejnych sekund mechanizm aktualizuje dane. Warto zaznaczyć, że przedział czasowy wystrzelenia rakiety i uderzenia w cel wynosi od 15 do 90 sekund.

Ostatnim elementem Żelaznej Kopuły jest centrum kontroli, czyli Battle Management Center (BMC). Jego prowizoryczny wygląd, przypominający zwykły kontener jest prawdziwym centrum dowodzenia. W jego środku znajdują się operatorzy, których zadaniem jest odczytywanie danych z radarów. Kiedy personel widzi nadlatujące rakiety i mają określony punkt, w który najprawdopodobniej uderzą, system podaje im propozycje działań. Chociaż lista zawiera kilka rozwiązań, na końcu i tak człowiek dokonuje wyboru, który z nich będzie najwłaściwszy.

Na poniższym nagraniu możemy zobaczyć, jak Żelazna Kopuła sprawdza się w praktyce:

Żelazna Kopuła: Koszt

Koszt jednej antyrakiety to około 100 tys. dolarów, jednak niektóre źródła podają nawet kwotę 300 tys. Mimo to wydaje się, że to nic w porównaniu do antyrakiet Patriot, których dwie baterie w ostatnim czasie znalazły się w Polsce. Ich koszt wycenia się na 3 mln dolarów.

Należy podkreślić, że samo posiadanie Żelaznej Kopuły nie daje 100-procentowego bezpieczeństwa. Skuteczność tego rozwiązania szacuje się na około 90 proc. W przyszłości liczba może wzrosnąć, ponieważ system cały czas jest dopracowywany.

Żelazna Kopuła: Czy będzie w Polsce?

Po Żelazną Kopułę zgłosiły się już m.in. Indie, Azerbejdżan czy Rumunia. Liczba chętnych do zakupu technologii rośnie, co prowadzi do tego, że czas oczekiwania stale się wydłuża. A co z Polską? Czy naszemu krajowi opłaca się ściąganie tego rozwiązania nad Wisłę?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że Polska jest dużo większym państwem od Izraela, z dużo bardziej zróżnicowaną zabudową. To oznacza, że do Żelaznej Kopuły trzeba byłoby zakupić dużo więcej baterii, niż w samym Izraelu.

"Jedna bateria z Tamirami działa na obszarze o powierzchni do 70 kilometrów kwadratowych. Wystarczy, aby objąć ochroną cały Tel Aviv, rozciągający się na 52 kilometry kwadratowe lub Hajfę ze swoimi 64 kilometrami kwadratowymi. Dla porównania Warszawa to teren o powierzchni ponad 500 kilometrów kwadratowych. Kraków rozciąga się na ponad 300 kilometrów, a Katowice na 150. Polskie miasta są zbyt rozległe, zbyt rozproszone i zbyt wielkie, by mieszkająca w nich ludność mogła czuć się skutecznie chroniona" - wylicza portal spidersweb.pl.

Niewykluczone, że przy zakupie żelaznej Kopuły, warto w nią zainwestować, stawiając ją np. w miejscach strategicznych takich jak: lotniska, obiekty wojskowe lub budynki władz.

