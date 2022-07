Zełenski: Będziemy wyzwalać nasze terytorium wszelkimi dostępnymi instrumentami

Będziemy wyzwalać nasze terytorium wszystkimi dostępnymi instrumentami, dopóki nie dojdziemy do prawowitych granic Ukrainy - zapowiedział prezydent tego państwa Wołodymyr Zełenski. W nagraniu z 27 lipca opublikowanym w mediach społecznościowych odniósł się do kontruderzenia Ukraińców na most Antonowski na Dnieprze (w pobliżu Chersonia), na terenach zajętych przez Rosjan.