Zełenski: Mamy informacje o setkach zgwałconych dzieci. Mówił też o "katowaniu niemowląt"

Wołodymyr Zełenski we wtorek zwrócił się do posłów litewskiego parlamentu. Prezydent Ukrainy dziękował za postawę Litwinów w obliczu wojny z Rosją, jednocześnie przedstawiając kolejne wstrząsające informacje o potwornych zbrodniach popełnianych przez rosyjską armię. - Mamy informacje o setkach zgwałconych dzieci. To jest straszne, ale to jest prawda. To jest to, co rosyjscy żołnierze przynieśli ze sobą - mówił.

Wołodymyr Zełenski we wtorek przemawiał do posłów litewskiego parlamentu. W pierwszych słowach prezydent Ukrainy podziękował za otrzymaną pomoc, a także za to, że Litwini jako pierwsi postanowili odejść od rosyjskich surowców, wysyłając reszcie Europy jasny sygnał do działania.

- Narodzie litewski, jestem wdzięczny, że mogę zwrócić się do Was. Byliście jednymi z pierwszych, którzy przyszli z pomocą Ukrainie - zaczął Zełenski. - Drodzy Litwini, jesteśmy Wam wdzięczni, że jako pierwsi zrezygnowaliście z surowców rosyjskich. Wam się to udało. Tacy liderzy są potrzebni na całym kontynencie. Wszyscy powinni być zjednoczeni i pamiętać, do czego doprowadziła Rosja. Musimy doprowadzić, żeby Rosja wróciła do siebie, a zbrodniarze zostali osądzeni - kontynuował.

- Gdyby wszyscy w Europie postępowaliby tak jak Wy, nikt w Rosji nie odważyłby się tak postępować. UE przygotowuje kolejny pakiet sankcji na Rosję. I patrzymy, czy sankcje będą obejmowały ropę i gaz. Trzeba pokazać, jak wielka jest zbrodnia. Jak w takiej sytuacji można kupować rosyjskie surowce? - pytał prezydent Ukrainy. - Ropa naftowa kupowana przez świat oznacza, że nie miał świadomości, do czego przygotowuje się Rosja. Te firmy, które nie wychodzą z Rosji, wysyłają sygnał do innych firm.

Wołodymyr Zełenski: Mamy informacje o setkach zgwałconych dzieci

W dalszej części wypowiedzi Wołodymyr Zełenski przedstawił następne przerażające informacje o zbrodniach popełnianych przez Rosjan w czasie wojny w Ukrainie.

- Mamy informacje o setkach zgwałconych dzieci. To jest straszne, ale to jest prawda. To jest to, co rosyjscy żołnierze przynieśli ze sobą (...). Cały świat zapamiętał nazwę miasta Bucza, ale to tylko jeden z symboli zbrodni Federacji Rosyjskiej. Katowanie niemowląt to obraz rosyjskiego wojska, oto historia walki o rosyjski świat - dodał.

Zełenski pytał, czy w obliczu rosyjskiej inwazji europejskie wartości nadal obowiązują, czy też nic nie znaczą, czy są tylko "częścią europejskiej spuścizny, a nie tym, co określa realia życia". Dodał, że od odpowiedzi na to pytanie zależy teraz przyszłość Europy.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

- Wojna w Ukrainie postawiła pytanie o wartości, jakie leżą u podstaw Europy. Nie może ona się znajdować tylko w salach muzealnych. Wszystko zależy od nas i od tego zależy przyszłość Europy. Obwody Ukrainy są okupowane, prowadzone są postępowania dotyczące zbrodni rosyjskich, każdego dnia znajduje nowe groby - podkreślił prezydent Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP