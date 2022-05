"Nasze miasta są zniszczone, ale my jesteśmy wolni". Zełenski nawiązał też do masakry w Teksasie

- Niezbędna jest budowa skutecznej architektury bezpieczeństwa, która zapobiegnie takim wojnom. To wszystko pozwoli przywrócić normalne, spokojne życie w naszym kraju. 24 lutego wybuchła wojna na pełną skalę i 18-letni rosyjscy chłopcy wkroczyli do naszego kraju, weszli do naszych domów, by zabijać, torturować, gwałcić - mówił Wołodymyr Zełenski w przemówieniu adresowanym do społeczności Uniwersytetu Stanforda. Prezydent Ukrainy nawiązał także do tragedii w Teksasie, gdzie zginęło 21 osób.