Wołodymyr Zełenski w piątek spotkał się z przedstawicielami polskich mediów. Podczas blisko godzinnego wywiadu dziękował Polakom za zaangażowanie i przyjęcie ukraińskich uchodźców oraz za osobiste wsparcie Andrzeja Dudy. Wieczorem tradycyjnie opublikował nowe nagranie, w którym podsumował dzień na wojnie w Ukrainie.

- Na kierunku charkowskim jest ciężka sytuacja. Ale nasi wojskowi odnoszą ważne taktyczne sukcesy. W Donbasie okupanci robią wszystko, by zniszczyć jakiekolwiek życie na tym terytorium. Okrutne bombardowania i uderzenia w infrastrukturę i dzielnice mieszkalne świadczą o tym, że Rosja chce stworzyć tam terytorium bezludne. Dlatego obrona naszej ziemi, walka o naszych ludzi to dosłownie walka o życie - oświadczył Zełenski.

Zełenski dziękuje Stanom Zjednoczonym

- Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym, prezydentowi Joe Bidenowi i Kongresowi za program analogiczny do słynnego Lend-Lease, który bardzo pomógł w walce z nazistami. Jestem pewien, że teraz Lend-Lease pomoże Ukrainie i całemu wolnemu światu pokonać ideologicznych następców nazistów, którzy rozpętali wojnę przeciwko nam. Lend-Lease i inne programy wsparcia Ukrainy to konkretny dowód na to, że wolność wciąż potrafi bronić się przed tyranią - dodał prezydent Ukrainy.

Bitwa o Donbas ma być kluczową dla przebiegu wojny w Ukrainie. Władimir Putin chce zdobyć ten region przed Dniem Zwycięstwa, który przypada 9 maja.

