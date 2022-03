Zełenski: Świat musi oficjalnie powiedzieć, że Rosja stała się państwem terrorystycznym

Wołodymyr Zełenski odniósł się m.in. do negocjacji z Rosją, które, jak stwierdził, "będą kontynuowane". - Moje priorytety w negocjacjach są absolutnie jasne. Koniec wojny, gwarancje bezpieczeństwa, suwerenność, przywrócenie integralności terytorialnej, realne gwarancje dla naszego kraju, realna ochrona - powiedział prezydent Ukrainy w wystąpieniu cytowanym przez Onet, które w nocy zostało opublikowane na Facebooku.

"Każdy żołnierz rosyjski, który jeszcze nie zginął, może iść do domu"

- Świat musi oficjalnie powiedzieć, że Rosja stała się państwem terrorystycznym - zaapelował prezydent Ukrainy. Wyraził także zadowolenie z uwolnienia mera Melitpola Iwana Fedorowa, który przetrzymywany był w rosyjskiej niewoli.

Prezydent Ukrainy zwrócił się również do Rosjan. — Każdy żołnierz rosyjski, który jest w Ukrainie i jeszcze nie zginął i nie trafił do niewoli, może iść do domu. Jeżeli jednak wojna będzie nadal trwała, wasze straty będą większe niż w wojnach czeczeńskich i w Afganistanie razem wziętych. Po co wam to? Złóżcie broń — apelował.

RadioZET.pl/Onet

