Zełenski do Rosjan: O co w ogóle walczycie? I tak już wam wszystko zabrano

Rosja prowadzi częściową mobilizację po ogłoszeniu przez Władimira Putina dekretu w tej sprawie. Pobór ma wzmocnić armię, która poniosła serię porażek i okupionych krwią zwycięstw po najechaniu Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w środę po rosyjsku do Rosjan, by walczyli, ale o swoją wolność i w swoim kraju. - Chcecie żyć - uciekajcie. Chcecie żyć - oddawajcie się do niewoli. Chcecie żyć - walczcie na swoich ulicach o swoją wolność - zwrócił się po rosyjsku do Rosjan ukraiński prezydent.

Zełenski do Rosjan: Nie wchodźcie w naszą duszę, walczcie o swoje

- I tak wszystko wam zabrano. Czy może ktoś z was ma platformy wiertnicze? Pałace? Winnice? A może jachty? Albo jakiś bank? O co wy w ogóle walczycie? Macie tylko kredyty, coś do zjedzenia wieczorem i teraz macie mobilizację. Walczcie o swoje! Nie przychodźcie na naszą ziemię, nie wchodźcie w naszą duszę i w naszą kulturę - wezwał Zełenski.

Przywódca Ukrainy oświadczył też, że obecnie głównym zadaniem jego kraju jest koordynacja działań z partnerami w odpowiedzi na rosyjskie pseudoreferenda na okupowanym terytorium i związane z nimi zagrożenia. - To nie 2014 rok. Wszyscy wszystko rozumieją. I na pewno będą działać – podkreślił Zełenski, odnosząc się do aneksji ukraińskiego Krymu w 2014 r.

RadioZET.pl/Facebook