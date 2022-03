Zełenski miał zostać "wyeliminowany". Ukraińskie media ujawniły plan zamachu

Wołodymyr Zełenski przeżył kolejną próbę zamachu – podał anglojęzyczny ukraiński portal Kyiv Post. Tym razem 25-osobowa grupa wojskowa dowodzona przez służby specjalne Władimira Putina została schwytana niedaleko słowacko-węgierskiej granicy. "Jej celem była fizyczna eliminacja ukraińskiego prezydenta" – napisał portal, nie podając szczegółowych informacji.

Wojna w Ukrainie. Próby zamachu na Wołodymyra Zełenskiego

W miniony wtorek (22 marca) w Użhorodzie, na pograniczu ukraińsko-słowackim, zatrzymany został agent rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), który organizował grupę dywersyjną i planował zamachy w Kijowie, w tym na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak powiedział na początku marca, że według niego przeprowadzono już kilkanaście prób zamachów na Zełenskiego. Jednocześnie dodał, że prezydent Ukrainy nie opuści Kijowa, bo "to człowiek szalony, w dobrym sensie tego słowa". – On się nie boi. On uważa, że powinien być wewnątrz, w sercu kraju – mówił Podolak w wywiadzie dla znanej rosyjskiej komentatorki Julii Łatyninej.

