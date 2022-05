Ukraina walczy z Rosją już 2,5 miesiąca, a agresorzy nie osiągnęli zakładanych celów, na czele z podporządkowaniem całej Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski w mocnych słowach podsumował agresję Rosjan w jego państwie. Jego zdaniem klęska sprowadza agresora do eskalacji brutalnych działań, w tym zbrodni na cywilach.

Zełenski mówi o klęsce Rosji. "Tchórze, próbują ukryć tę prawdę"

- Oni są tchórzami i próbują ukryć tę prawdę nowymi atakami rakietowymi, lotniczymi i artyleryjskimi - powiedział ukraiński lider. Według słów ukraińskiego prezydenta klęska Moskwy jest "oczywista dla wszystkich na świecie, także dla tych, którzy wciąż z nimi (Rosjanami) komunikują" i dodał, że Rosjanom brakuje odwagi, żeby przyznać się do porażki.

Zełenski odniósł się również do ataku Rosjan na szkołę w Czernihowie na północy kraju. - Oczywiście, państwo rosyjskie jest państwem, w którym wszelka edukacja tylko przeszkadza. Dowódców, którzy takie rozkazy wydają, nazwał nieuleczalnie chorymi – powiedział.

Ponadto, jak zaznaczył, od początku wojny na Ukrainie zostało zniszczonych przez Rosjan już 570 placówek służby zdrowia, w tym 101 szpitali. Według Zełenskiego jest to znak autodestrukcji Rosji, którą świat uważał kiedyś za naród kultury. - To jest nonsens, to jest barbarzyństwo - dodał ukraiński prezydent.

RadioZET.pl/Wołodymyr Zełenski Facebook

