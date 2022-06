Zełenski mówi wprost: wsparcie Ukrainy albo odroczona wojna Rosji z NATO

Wołodymyr Zełenski zwracając się do uczestników szczytu NATO w Madrycie zaapelował o zwiększenie dostaw zaawansowanej broni i pieniędzy do obrony przed Rosją. Prezydent Ukrainy ostrzegł, że ambicje Moskwy nie zatrzymały się na jego kraju. – To jest wojna o prawo do dyktowania warunków w Europie. O to, jaki będzie przyszły porządek świata – powiedział.

Wołodymyr Zełenski w przemówieniu skierowanym do przywódców państw członkowskich NATO powiedział, że mają do czynienia z wyborem: albo pilne wsparcie Ukrainy i jej zwycięstwo nad Rosją, albo w przyszłości "odroczona" wojna Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim.

– Pytanie, kto jest dla Rosji następny: Mołdawia czy kraje bałtyckie albo Polska? Odpowiem: wszystkie (te kraje – przyp.red.) – mówił Zełenski w wystąpieniu transmitowanym przez łącze wideo.

Zełenski na szczycie NATO w Madrycie

Prezydent Ukrainy przekonywał, że władze Rosji "widzą świat inaczej", niż wygląda on w rzeczywistości. – Patrzą na przykład na Litwę nie jak na członka waszego sojuszu, ale jak na republikę Związku Radzieckiego. Dla nas jest to była republika, to jest przeszłość. Oni zaś uważają to za możliwą przyszłość – powiedział. – Tak samo jest w przypadku każdego kraju, który jest sąsiadem Rosji, każdego państwa, które kiedyś znajdowało się w sferze wpływów Moskwy – dodał.

Zełenski oskarżył Rosję o "prowokowanie głodu" i pytając, "co jest prawdziwym celem" Moskwy, odparł: "wy". Według jego słów Rosja chce wywołać "chaos" i "nowe fale migracji" do krajów europejskich. W taki sam sposób – jego zdaniem – Rosja wywiera nacisk na kraje zachodnie w sferze energetyki, dążąc do tego, by je w tej sferze uzależnić.

Prezydent Ukrainy wyraził uznanie dla dążeń Finlandii i Szwecji do przystąpienia do NATO. Przekonywał, że cele Ukrainy i Sojuszu są zbieżne, a Kijów chce bezpieczeństwa i stabilności na kontynencie europejskim. Obu stronom – według jego słów – potrzebna jest teraz pomoc dla Ukrainy w wygraniu wojny, poprzez dostarczenie jej broni.

– To nie jest wojna Rosji tylko przeciwko Ukrainie. To wojna o możliwość dyktowania warunków w Europie, o to, jak będzie wyglądał przyszły porządek światowy – argumentował Zełenski. – Ukrainie potrzebna jest teraz nowoczesna obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza. [...] Dając nam te systemy, możecie całkowicie złamać taktykę Rosji polegającą na niszczeniu miast i terroryzowaniu ludności cywilnej – apelował.

RadioZET.pl/PAP/Reuters