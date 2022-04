Zełenski o ataku na dworzec w Kramatorsku. "Musi być jednym z zarzutów"

Wołodymyr Zełenski odniósł się w wieczornym nagraniu w piątek 8 kwietnia do wstrząsającego ataku rakietowego Rosjan na dworzec w Kramatorsku.

Agresorzy uderzyli w przepełniony cywilami dworzec. Ludzie oczekiwali na jego terenie na ewakuację w bezpieczniejsze rejony Ukrainy. Zginęło co najmniej 50 osób, w tym pięcioro dzieci.

Zełenski o ataku na dworzec pełny cywilów w Kramatorsku. "Musi zostać osądzony"

- Oczekujemy stanowczej i globalnej odpowiedzi na tę zbrodnię wojenną. Podobnie jak ws. masakry w Buczy, atak w Kramatorsku musi być jednym z zarzutów przed trybunałem, który z pewnością powstanie. Wszystkie siły świata będą miały na celu ustalenie szczegółów tego ataku, kto i co zrobił, kto wydał rozkazy. Skąd wzięła się rakieta, […] jak skoordynowano ten atak. Odpowiedzialność jest nieunikniona – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował przewodniczącej Komisji Europejskiej za osobiste zaangażowanie w powołanie wspólnego zespołu śledczego, który ma ustalić pełną prawdę o zbrodniach popełnionych przez okupantów i postawić odpowiedzialnych przed wymiarem sprawiedliwości. Dodajmy, że w piątek Ursula von der Leyen odwiedziła Kijów, ogłaszając przyspieszenie procesu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Zełenski zaznaczył, że obecnie wypracowane sankcje nie wystarczą, by zmusić Rosję do pokoju. - Konieczne jest zwiększenie presji, nałożenie pełnego embarga energetycznego na ropę i gaz. To eksport energii stanowi lwią część zysków Rosji i pozwala rosyjskim władzom wierzyć w jej bezkarność – wyjaśniał. W jego ocenie "najlepszym sposobem na powstrzymanie tyranii jest dostarczenie Ukrainie broni, o którą wielokrotnie prosiliśmy i która tam jest". - Wojna Rosji przeciwko naszemu narodowi może zakończyć się zwycięstwem o wiele szybciej, niż wielu na świecie myśli. Wystarczy, by Ukraina po prostu otrzymała broń - mówił.

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/