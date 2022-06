Zełenski o stanie zdrowia Putina: to znacznie poważniejsze dolegliwości

Doniesienia o domniemanych problemach zdrowotnych Władimira Putina, który miałby cierpieć m.in. na nowotwór i chorobę Parkinsona, pojawiają się w przekazach medialnych od kilku lat i nasiliły się od momentu wybuchu wojny w Ukrainie.

– Putin ma tymczasowo pewne problemy ze zdrowiem. Wiemy to, bazując na wielu źródłach informacyjnych wywiadu. Mamy potwierdzenia wywiadów innych krajów – mówił 17 czerwca sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Zełenski o chorobie Putina: to znacznie poważniejsze dolegliwości

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC ocenił, że Putin cierpi na chorobę braku szacunku wobec Ukrainy. – To nie jest tylko kwestia jednego człowieka, lecz wielu osób z otoczenia Putina, co przejawia się w wybujałych ambicjach rosyjskich władz, a także braku zrozumienia i szacunku dla prawa międzynarodowego oraz ludzkiego życia – wyjaśnił.

– To wszystko nic dla nich nie znaczy. Jest to prawdziwa choroba, która rodzi zagrożenie dla naszego państwa. Jeśli chodzi natomiast o pozostałe pogłoski (dotyczące dolegliwości zdrowotnych Putina – przyp.red.), to uważam je za plotki i nie interesuję się tym. [...] Nie wiem, co dzieje się z Putinem – podkreślił Zełenski.

– Dla nas ludzkie życie jest najważniejsze, bezcenne, a dla Rosjan jest ono niczym, po prostu zasobem podczas wojny – dodał prezydent Ukrainy.

